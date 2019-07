Afrique: CAN 2019 - Les supporters algériens attendus en nombre en Égypte pour la finale

Les autorités algériennes ont annoncé lundi avoir mobilisé 28 avions afin de transporter, via un pont aérien, 4.800 fans des « Fennecs » pour assister à la finale de la CAN 2019 face au Sénégal.

L'Algérie est en finale. Pour l'occasion, les autorités du pays ont vu les choses en grand. Quelque 28 avions vont être mobilisés pour pouvoir emmener en Égypte, où se déroule la CAN 2019, pas moins de 4 800 fans des « Fennecs » afin qu'ils puissent assister à la grande finale face au Sénégal, vendredi soir. Comme le détaille Ouest-France, qui cite des sources concordantes, il y aura « 13 avions d'Air Algérie, six de Tassili Airlines et neuf avions militaires ». Des avions qui partiront d'un peu partout en Algérie.

Le ministère algérien de la Défense avait annoncé dimanche par communiqué qu'il allait mettre à disposition neuf avions de transport militaire au profit de 870 supporters algériens. La décision du pont aérien a été prise par le Premier Ministre, Noureddine Bédoui, lors d'un conseil du gouvernement tenu lundi.

Dimanche soir, ce sont d'abord les Sénégalais qui ont obtenu leur qualification pour la finale de la CAN 2019 en dominant la Tunisie sur le score de 1-0 (but de Bronn contre son camp lors de la prolongation). Dans la soirée, le suspense a également été au rendez-vous lors du match entre l'Algérie et le Nigeria. Les Fennec ont ouvert le score sur à un but contre son camp de Troost-Ekong avant que les Super Egales égalisent grâce à Ighalo. Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers la prolongation, Riyad Mahrez a libéré les siens en inscrivant un superbe coup-franc dans les dernières minutes du match.