Afrique: CAN 2019 - Tunisie - Objectif, rejoindre le podium

Eliminés par le Sénégal et l'Algérie, la Tunisie et le Nigeria se retrouvent pour disputer la petite finale de cette CAN 2019.

La Tunisie et le Nigeria peuvent terminer la compétition sur une note positive en cas de victoire dans cette petite finale. Une place sur le podium attend la nation victorieuse de cet avant-dernier match de la CAN.

Le moral et la volonté de triompher à nouveau, seront le clou de l'équipe tunisienne avant le match contre le Nigéria, ce que Naim Saliti a traduit par son profond regret après la sortie des Aigles de Carthage en demi-finales de la CAN 2019.

« Nous sommes ravis de ce que nous avons accompli dans cette compétition africaine, a-t-il déclaré. Il était vrai que notre départ avait été difficile dans le tournoi, mais nous avions ensuite accompli un bon sursaut à partir des huitièmes de finale, a-t-il estimé dans des propos relayés par directinfo.webmanagercenter.com. Nous avons affronté de grandes équipes comme le Ghana et le Sénégal. Nous avons joué le match qu'il fallait en demi-finales et nous espérions atteindre la séance des tirs au but, d'autant que la rencontre a été équilibré et qu'il n'y avait pas d'équipe plus forte que l'autre », a-t-il ajouté.

Le milieu de terrain offensif de Dijon a présenté ses excuses aux supporters tunisiens, soulignant dans le même temps que ses coéquipiers « auront à cœur de remporter le match pour la troisième place et décrocher la médaille de bronze. Je pense que nous avons atteint l'objectif en nous qualifiant pour la demi-finale et nous espérons réussir un meilleur parcours lors des prochaines phases finales », a-t-il conclu.