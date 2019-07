Ile Maurice: Floréal - Il menace une femme avec un couteau et lui vole son sac

Elle marchait sur la route à Floréal quand il l'a attrapée par les cheveux. Une habitante d'Eau Coulée, âgée de 23 ans, a porté plainte au poste de police de Floréal, ce mardi 16 juillet. Un homme l'a menacée avec un couteau de cuisine avant de s'enfuir avec son sac de sport.

Dans sa déposition, la victime raconte que le suspect, Abhiskek Singh Sookye, 20 ans et habitant Midlands, lui a mis le couteau sous la gorge et s'est emparé de son sac. La jeune femme s'est mise à crier et l'homme l'a poussée dans les buissons avant de prendre la fuite. Plusieurs passants ont pris en chasse le suspect et la police a été sollicitée.

Le caporal Bundhoo et les constables Daroga, Lagarde et Bauda de la DSU Central Division se sont aussi mis à la poursuite du suspect qui a été rattrapé quelque 500 mètres plus loin. Abhiskek Singh Sookye est connu des services de police. Il est fiché pour plusieurs cas larceny.