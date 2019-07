Afrique: CAN 2019 - Quand a lieu la finale Sénégal-Algérie ?

C'est le moment tant attendu ! La finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2019) entre le Sénégal et l'Algérie.

L'heure de la finale a sonné ! Après un mois de compétition en Egypte, le successeur du Cameroun va enfin être connu. Annoncé comme les deux grands favoris de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal et l'Algérie se retrouvent en finale de la compétition.

L'un attend son premier sacre dans la compétition après une finale perdue face au Cameroun aux tirs au but en 2000. L'autre rêve de second titre 29 ans après un succès face au Nigeria (1-0). Le Sénégal et l'Algérie s'affrontent en finale de la 32e Coupe d'Afrique des Nations. L'affiche est programmée vendredi 19 juillet à 19h GMT, au stade international du Caire.

Sénégalais et Algériens sont issus du même groupe en début de compétition, le C. Entre les hommes de Djamel Belmadi et ceux d'Aliou Cissé, ce sont les premiers qui s'étaient imposés (1-0, but de Youcef Belaïli à la 49e) et avaient terminé en tête avec trois victoires en trois matches.

Les Fennecs d'Algérie se sont qualifiés dimanche pour la finale de la CAN 2019 qu'ils joueront vendredi contre les Lions du Sénégal, après avoir éliminé les Super Eagles. Le Nigérian William Ekong a offert son premier but à l'Algérie en marquant contre son camp (40ème minute). Odion Ighalo a égalisé à la 72ème minute pour le Nigeria, puis Riyad Mahrez a délivré ses coéquipiers dans les arrêts de jeu. Le Sénégal, considéré comme le plus grand favori de la 32ème édition du tournoi africain, va tenter de le remporter pour la première fois.