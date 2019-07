Congo-Kinshasa: Goma - Le pasteur testé positif à Ebola s'en est allé

Le décès est survenu ce mardi 16 juillet pendant son transfert à Butembo pour la prise en charge.

Le gouverneur du Nord-Kivu, Carly Nzanzu qui confirme cette information a appelé les députés provinciaux à s'impliquer dans la lutte contre cette maladie mortelle. « Nous avons décidé ensemble avec le bureau de l'Assemblée provinciale de partager ces informations et demander à tous les députés d'accompagner la riposte avec toute la population et suivre les consignes des médecins », a-t-il dit avant d'avoir annoncé le décès du pasteur protestant. "Comme vous le savez, le 14 juillet, on a découvert un cas d'Ebola ici à Goma. Nos équipes de riposte ont pris en charge directement le cas mais, malheureusement, je peux vous confirmer le décès du patient qui était mort en cours de route en allant à Butembo parce que c'est là où il devait bénéficier des soins. Parce qu'il n'y avait jamais eu un cas d'Ebola dans la ville de Goma", a-t-il sigifié.

Arrivé à Goma le dimanche matin, le pasteur qui avait prêché dans différentes églises à Butembo et imposé les mains aux chrétiens et aux malades d'Ebola s'était rendu dans un centre de santé pour continuer son traitement. Les infirmiers et médecins du centre de santé, qui avaient reconnu les symptômes d'Ebola, avaient immédiatement alerté les équipes de riposte à Goma pour transférer le malade dans un centre de traitement où le résultat de laboratoire s'est avéré positif. Ses premiers symptômes sont apparus le 9 juillet alors qu'il était toujours à Butembo. Il a été suivi par un infirmier à domicile jusqu'à son départ en bus pour Goma le 12 juillet.

Les équipes de riposte ont déjà identifié les contacts à haut risque. La compagnie de transport, propriétaire du bus à bord duquel le pasteur a voyagé, a mis à la disposition des équipes de riposte le registre pour identifier tous les passagers du bus. La vaccination de tous les passagers a commencé depuis le lundi 16 juillet.