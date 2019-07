Congo-Kinshasa: Santé publique - Organisation d'un forum national sur la vaccination et l'éradication de la polio

Du 22 au 23 juillet 2019, aura lieu à Kinshasa un forum national sur la vaccination et l'éradication de la polio en RDC. L'annonce a été faite par le conseiller spécial du chef de l'Etat chargé de la couverture maladie universelle, Dr Samuel Roger Kamba, ce mardi 16 juillet au cours d'un briefing avec la presse.

Placées sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces assises permettront d'élargir les réflexions aux niveaux techniques et politiques et, surtout, de renforcer la mise en œuvre des stratégies prioritaires pour la relance du Programme élargi de vaccination (PEV) y compris l'engagement politique et la recevabilité des autorités aux niveaux national et provincial.

Le forum permettra également d'analyser les défis de la vaccination et de dégager les recommandations, les perspectives et les engagements ainsi que la responsabilité de différentes parties prenantes. C'est pourquoi, outre le chef de l'Etat qui s'implique personnellement dans l'amélioration des conditions sanitaires de la population congolaise, ce forum connaîtra également la participation des autorités politico-administratives au niveau national et provincial et les partenaires-clés du ministère de la Santé.

Il faut rappeler que la République démocratique du Congo fait face, depuis de nombreuses années, à une recrudescence de maladies infectieuses telles que la polio, la rougeole, la maladie à virus Ebola et le choléra. Les causes des résurgences de ces épidémies sont notamment la faiblesse dans la couverture sanitaire, la faible qualité des soins et des services offerts, la faible redevabilité publique des services de santé, les conflits, les crises politiques ainsi qu'un financement insuffisant accordé aux activités de vaccination. Les résultats des enquêtes récentes renseignent qu'un nombre important d'enfants n'ont pas reçu tous les vaccins prévus dans le calendrier national.