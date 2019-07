Algérie: El Bayadh - Vaccination de plus de 830.000 têtes du bétail contre la peste de petits ruminants

El Bayadh — Plus de 830.000 tètes du bétail (ovins et caprins) ont été vaccinés dans la wilaya d'El Bayard contre la peste des petits ruminants, a-t-on appris lundi de l'inspection vétérinaire de la wilaya.

L'opération de vaccination, lancée depuis février dernier, a vu la mobilisation de 88 vétérinaires des secteurs privé et public et a touché à ce jour 2.800 éleveurs et maquignons des communes de la wilaya.

Les services vétérinaires ont fourni des quantités suffisantes de vaccins dépassant 1,5 million doses en vue de vacciner un plus grand nombre possible de têtes du bétail pour prémunir le bétail contre cette zoonose. Anoter que la wilaya recense un important patrimoine animalier de 2 millions de têtes d'ovins et de plus de 225.000 têtes de caprins.

Lors de l'opération de vaccination, qui se poursuit, des conseils et des orientations préventives sont prodigués aux éleveurs sur les voies et moyens d'éviter cette maladie et d'empêcher sa propagation en cas d'épidémie.

La même période a également enregistré une vaste campagne de vaccination des bovins contre la fièvre aphteuse où 12.000 têtes ont été vaccinés chez 1.300 éleveurs de la wilaya. Quelque 20.000 doses de vaccins sont fournies sachant que le nombre de têtes bovines dans la wilaya est estimé à 23.000 .

Cette campagne, encadrée par des vétérinaires, prévoit le contrôle de la santé du bétail mis en vente en donnant des conseils aux citoyens sur les conditions sanitaires pour choisir les moutons du sacrifice.

Des sorties sur le terrain sont prévues aux abattoirs répartis à travers la wilaya pour contrôler le respect des conditions d'abattage et d'hygiène, a-t-on fait savoir.