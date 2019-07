Afrique: CAN 2019 - Les stats clés du match Sénégal-Algérie

Comme on se retrouve ! Adversaire en phase de poules (groupe C) de cette CAN 2019, le Sénégal et l'Algérie se retrouvent en finale, prévue vendredi prochain, au Stade international du Caire.

Une finale inédite entre les Verts et les Lions de la Teranga, qui se disputeront le sacre africain après des années d'absence à ce stade de la compétition. Si pour l'Algérie, la dernière finale remonte à 29 ans, avec l'unique sacre remporté lors de la CAN-1990 organisée par notre pays, le Sénégal retrouve la dernière marche du tournoi africain 17 ans après son unique finale perdue face au Cameroun (CAN 2002 au Mali).

Déjà vainqueurs des Lions de la Teranga en phase de poules (1-0), les Fennecs peuvent largement le faire, d'autant qu'ils ont montré de très belles choses jusqu'à présent dans la compétition. Invaincus dans le tournoi, les protégés de Belmadi forment notamment la deuxième meilleure défense de la CAN, et l'une des attaques les plus prolifiques avec 12 réalisations en 6 rencontres. Autant dire que le Sénégal devra s'employer grandement s'il veut soulever son premier titre, d'autant que son élément de base en défense (Koulibaly) sera absent pour suspension.

Les stats clés du match Sénégal-Algérie

- Le Sénégal n'a jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations mais a disputé 1 finale, en 2002.

- L'Algérie n'a remporté qu'une seule CAN dans son histoire, en 1990. Il s'agit d'ailleurs de la dernière finale dans cette compétition.

- Le Sénégal n'a encaissé qu'un seul but dans cette CAN. C'était lors de la phase de poules contre... l'Algérie.

- L'Algérie dispose de la meilleure attaque de la compétition.

- L'Algérie n'a perdu aucun de ses 12 derniers matchs.

- Les Fennecs ont notamment battu le Sénégal en phase de poules (1-0).

- Le Sénégal n'a plus battu l'Algérie depuis 5 confrontations (4 défaites, 1 nul).

- Cela s'annonce d'ailleurs encore compliqué, puisque Koulibaly (Naples) sera absent côté sénégalais.

- L'Algérie a déjà gagné la CAN. La pression sera sur les Sénégalais.