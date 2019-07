Togo: Premier débat d'orientation budgétaire

Une première lundi à l'Assemblée. Les députés ont pris connaissance du document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) .

Le débat d'orientation budgétaire constitue une phase décisive dans l'aboutissement du processus de modernisation de la gestion des finances publiques,

Ce exercice permet une élaboration plus rigoureuse du budget.

Le DPBEP s'appuie sur des hypothèses économiques et financières précises. Il définit la trajectoire des recettes et des dépenses et procède à l'évaluation des ressources, des charges et de la dette du secteur public.

Il fixe également les objectifs d'équilibre budgétaire et financier à moyen terme, en termes de prévision du déficit budgétaire autorisé, résultant de l'évaluation des recettes et des dépenses au sens des engagements, conformément au pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité de l'UEMOA.

Les députés ont apporté des observations devant conduire à une meilleure définition du cadrage macro-économique et budgetaire en preparation.

Les orientations déclinées dans le DPBEP permettront au gouvernement d'appliquer la budgétisation axée sur les résultats par l'opérationnalisation des budgets-programmes dans toute l'administration pour compter du 1er janvier prochain.

Le DPBEP qui s'est focalisé sur les aspects macro-budgétaires et les grandes orientations dans la mise en œuvre du PND, sera amélioré au fur et à mesure.

Le projet de loi de finances sera transmis à l'Assemblée nationale au dernier trimestre.