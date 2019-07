Niger: Banque Atlantique et Moov lancent une solution de monnaie électronique

« Flooz Wallet Bane ». C'est la dénomination de la solution de monnaie électronique émise par la Banque Atlantique afin de permettre à tout client de la banque, abonné chez l'opérateur de téléphonie « Moov » et disposant d'un compte « Flooz », d'avoir accès à un ensemble de services dont la souscription à des services de paiement.

Le lancement de ce nouveau service s'est fait le 27 juin 2019, à Niamey. La signature d'une convention portant sur le lancement de ce nouveau service a eu lieu à la même date, toujours à Niamey.

A cette occasion, la Banque Atlantique, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire et Atlantique Télécom à travers Moov Niger respectivement représentés par MM. N'Gan Coulibali, directeur général et Abdellah El Aider, directeur général, ont paraphé la convention.

« Avec la révolution des FinTechs et des services digitaux induits, la mise à disposition de cette solution Bank to Wallet _ Wallet to Bank favorisera l'accès des populations aux services financiers de base », a expliqué M. N'Gan Coulibali, directeur général de la Banque Atlantique.

Précisant que l'initiative vise à renforcer l'inclusion financière au Niger en phase avec la mission de la Banque Atlantique et en adéquation avec la stratégie établie par l'Etat.

« Flooz Wallet Bane » permet, entre autres, de réaliser des transactions financières telles que des transferts d'argent réciproquement du compte Flooz au compte Banque Atlantique, un transfert local ou régional, une consultation de transactions via son smartphone, un règlement de factures d'eau et d'électricité et rechargement de compteur prépayé, un rechargement de crédit de communication, des achats marchands auprès de grandes enseignes de distribution agroalimentaire, carburant et bouquet satellite.