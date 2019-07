Sénégal: Iba Der Thiam annonce un dictionnaire et une encyclopédie sur le Sénégal

Dakar — Le coordonnateur du comité de pilotage de "l'Histoire générale du Sénégal des origines à nos jours" (HGS), le professeur Iba Der Thiam, a annoncé mardi la publication d'un dictionnaire et d'une encyclopédie sur le Sénégal, sans avancer de date de sortie.

Le professeur Iba Der Thiam en a fait l'annonce lors de la remise des cinq premiers volumes imprimés de "l'Histoire Générale du Sénégal des origines à nos jours" (HGS), au Palais de la République.

Selon lui, cela contribuera à mettre à la disposition du public "des informations qui lui font défaut" depuis l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale.

La feuille de route du projet d'écriture de "l'Histoire générale du Sénégal" prévoit également "la construction d'une base de données historiques et documentaires."

Selon lui, "l'Histoire Générale du Sénégal des origines à nos jours envisage de lancer, enfin, une revue trimestrielle ou semestrielle d'Histoire et d'analyses politiques, économiques, sociales et culturelles (..).

Il précise que l'ambition de cette publication est "de mettre à la disposition du public, des émigrés et de leurs familles, des informations concernant l'Histoire de notre pays, celle de notre sous-région, de l'Afrique et du monde, pour marquer notre présence et notre opinion dans les sphères où se scelle le destin du monde au plan des idées, des concepts, des symboles, des valeurs et des références, comme le souhaitait le regretté Pr Cheikh Anta Diop."

Le professeur Thiam a indiqué que les différents volumes de "l'Histoire Générale du Sénégal des origines à nos jours" seront traduits dans les langues nationales ainsi qu'en anglais.

Il est par ailleurs prévu une "version abrégée à l'usage des écoles primaires, collèges et lycées de la République, ainsi que d'une version numérique qui s'inscrira dans les options du gouvernement".

"C'est pourquoi, le prix de lancement de chaque Volume a été fixé entre 10.000 francs CFA et 7000 francs CFA pour le public et, pour les étudiants et les corps habillés, entre 5.000 Francs CFA et 3500 Francs CFA", a-t-il signalé.

Le projet d'"Histoire générale du Sénégal" a été initié fin 2013, à la suite d'une proposition du professeur Iba Der Thiam, sous la désignation de "Projet de réécriture de l'Histoire générale du Sénégal, des origines à nos jours."

Ce projet "conduit par la communauté scientifique" a réuni "des universitaires et des traditionnistes, dans une démarche inclusive et une approche participative voire consensuelle vers toutes les couches sociales, toutes les communautés culturelles, toutes les dynamiques intellectuelles, les diverses sensibilités et identités, avec toute la rigueur scientifique requise", lit-on sur le site de HGS.

"L'Histoire générale du Sénégal couvre toutes les périodes de son histoire des origines à nos jours. Elle constituera un corpus de solides références culturelles, de savoirs et de pratiques et dotera la communauté nationale d'un outil pour mieux comprendre le passé, agir sur le présent et prendre son destin en mains afin de mieux préparer l'avenir. Elle pourra aider la communauté internationale à mieux connaître et respecter le Sénégal", souligne-t-on de même source.

Le projet devrait déboucher sur la publication de vingt-six volumes de 500 à 800 pages.

Les trois premiers volumes de l'Histoire Générale du Sénégal sont "Sénégal ancien : origines, héritages matériels et immatériels des civilisations sénégambiennes", "La construction historique de l'espace du Sénégal XIe - XVIe siècle", "L'histoire du Sénégal du Xe au XXe siècle : Le fer du Numu, la terre des Lamanes, le glaive des rois et le sceau des marabouts."

"1817 - 1914 : Les années d'épreuves, de luttes armées, du renouveau religieux et culturel, de refus de la domination et de consolidation du pouvoir colonial" et "Tuerie de Thiès : La grève des cheminots du Sénégal du 27 septembre 1938", sont les deux autres volumes qui complètent ce premier travail sur l'Histoire générale du Sénégal.