Afrique: CAN 2019 - Pour battre l'Algérie en finale, voici les conseils de Drogba au Sénégal

Ancien international ivoirien et ancien capitaine des Eléphants, Didier Drogba suit de près la CAN 2019. Alors que la finale de la compétition opposera vendredi l'Algérie au Sénégal, l'ancien attaquant de Chelsea s'est prononcé sur les prestations du Sénégal lors de la CAN. Et d'après lui, les Lions, pour gagner la finale, doivent tirer des leçons de leur dernière défaite contre l'Algérie.

«J'espère que le Sénégal a retenu la leçon de sa défaite lors du premier match. Elle doit les gommer et montrer un autre visage pour battre l'Algérie, car ces derniers auront à cœur de marquer très tôt dans le match pour espère être à l'abri», a dit l'Ivoirien sur la Chaîne égyptienne, Time sport. « Le Sénégal doit être plus tueur devant le but, ils ratent beaucoup d'occasions. Il faudra donc corriger cet impair », a ajouté Didier Drogba.

Pour Drigba, les Lion ont souvent tendance à baisser le pied en seconde période, contrairement aux Algériens, qui ont presque remporté la plupart de leurs matchs dans cette période.

«Le Sénégal doit corriger certaines lacunes en défense s'il veut gagner la finale», a-t-il conclu.