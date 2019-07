Afrique Centrale: Soudan participe à Nairobi à la réunion sur la paix et la sécurité

Khartoum — Le Soudan a participé à la réunion de la 24e session du Comité d'appui technique au cadre pour la paix et la sécurité, en République démocratique du Congo et dans la région des lacs qui s'est ouverte ce mardi dans la capitale kényane de Nairobi.

M. Huang Chia, représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs et représentant spécial de l'Union africaine, ainsi que des représentants des États Membres ont participe a la reunion.

Le représentant du Soduan, l'ambassadeur Ghareeb Allah Khider a donné à la réunion une explication détaillée sur l'évolution politique au Soudan dans le contexte des effors faits par le Conseil Militaire de Transition dans tous les domaines.

Il a également passé en revue les résultats des négociations entre le conseil militiare et le Forces de liberté et de changement qui ont conduit à l'accord sur les structures de la période de transition.

Il a souligné rôle l'important de médiation joué par l'Union africaine et l'Éthiopie afin de parvenir à un consensus sur la phase de transition et a exprimé les remerciments du Soudan pour les efforts déployés par tous les frères et amis du Soudan en faveur de la sécurité, de la stabilité et du développement dans le pays.

Le représentant du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le représentant de l'Union africaine ont exprimé leur confiance dans les parties soudanaises de se mettre d'accord et de former un gouvernement de transition.