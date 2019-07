Cote d'Ivoire: Rhdp - Les populations de Bianouan s'engagent aux côtés d'Aka Aouélé

Moisson abondante pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Aouélé, dans la sous-préfecture de Bianouan et dans le village Soubré, à une centaine de kilomètres d'Aboisso, sur le tronçon menant à Abengourou, où les populations ont massivement marqué leur adhésion au Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp).

Les habitants de ces deux localités ont, à l'occasion des deux meetings qu'a animés, dimanche, le coordonnateur régional du Rhdp sur place, pris l'engagement de militer désormais au parti des Houphouétistes.

Le ministre Aka Aouélé a, à la tribune du meeting de Bianouan, expliqué que son adhésion au Rhdp est motivée par le travail de développement qu'abat le Président de la République, Alassane Ouattara, pour la Côte d'Ivoire et pour le Sud-Comoé en particulier.

Il a souligné que seule une politique de développement ardue mérite d'être suivie. Le développement des collectivités est, à son avis, l'essence du combat et de l'engagement politique.

Le président du conseil régional du Sud-Comoé dit avoir été, pendant 30 ans, aux côtés de personnalités politiques qui n'ont rien apporté à la région et particulièrement au département d'Aboisso.

Le chef du village de Soubré, Yaté Tanoh, et le porte-parole des cadres de Bianouan, Joachim Anoh, ont, tour à tour, rendu hommage à leur hôte de marque pour ses actions de développement, son humanisme, ses qualités morales et sa courtoisie. Ils l'ont surtout félicité pour la construction des collèges de proximité et des centres de santé, entre autres, qui profitent aux populations.

Aka Aouélé a, dans la foulée, annoncé, en accord avec les populations, l'organisation, bientôt, d'une fête en hommage au Président Alassane Ouattara.