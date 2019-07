Ile Maurice: Top 100 Companies - 15 sociétés réalisent des profits supérieurs à Rs 1 milliard

Qui dit que les entreprises mauriciennes ne sont pas hyperprofitables ? Une quinzaine affiche des profits de plus de Rs 1 milliard, alors que neuf autres ont réalisé des bénéfices supérieurs à Rs 500 millions. L'édition 2019 du Top 100 Companies, publiée par Business Publications Ltd et rendue publique hier, confirme que parmi ces 15 sociétés, cinq opèrent dans le secteur bancaire, le leader revenant au groupe bancaire MCB, avec des bénéfices de Rs 9,1 milliards en juin 2018.

IBL est classée la deuxième entreprise la plus profitable, avec des profits avant impôts de Rs 2,7 milliards. Les autres sociétés figurant dans cette catégorie sont : Barclays, Rs 2,4 milliards ; HSBC Holdings, Rs 2,1 milliards ; Standard Chartered Bank (Mauritius) Ltd, Rs 1,8 milliard ; Alteo, Rs 1,77 milliard ; et Mauritius Telecom, Rs 1,73 milliard, pour ne citer que quelques-unes. SBM Holdings, classée en deuxième position l'année dernière, chute lourdement pour passer à la neuvième place, avec des profits de Rs 1,6 Mds (fin 2018) contre 3,2 milliards au 31 décembre 2017. .

Avec un chiffre d'affaires de Rs 37 milliards au 30 juin 2018 (+10 % en 2017), le groupe IBL maintient sa position de première entreprise du pays et devance largement le groupe Ciel, qui grimpe d'un rang pour passer à la deuxième position (Rs 22,6 Mds). Tandis que la compagnie d'aviation nationale, Air Mauritius, descend d'une place du classement pour passer à la troisième position, avec des revenus de Rs 19,9 milliards, au 31 mars 2019, une baisse de Rs 411 millions par rapport à la période précédente. Eclosia conserve sa quatrième position, engrangeant des revenus de Rs 16,2 milliards. ENL Ltd garde, elle-aussi, sa cinquième position, avec un chiffre d'affaires de Rs 14,6 Mds.

La présente édition du Top 100 Companies souligne que parmi le Top 10, Mauritius Telecom et Leal Group ont amélioré leur classement. Le premier gagnant un rang, pour passer à la septième place et le second gagne deux places, passant à la 8e position. Quant au groupe hôtelier New Mauritius Hotels, il maintient la même position, soit la 9e place, avec des revenus Rs 10,1 milliards.

Un rapide survol de ce classement montre que Building & Civil Engineering a réalisé la plus forte croissance au niveau du chiffre d'affaires, soit +45 %, permettant à cette compagnie de construction d'exploser ses revenus à plus de Rs 1 milliard en juin 2018 contre Rs 595 millions pour la même période en 2017. On relève, dans la même foulée, Transinvest Construction, +31 % ; Le Warehouse Ltd, +26 % ; Sotravic Ltée, +26 % ; Engen Petroleum (Mauritius), +24 % ; Taylor Smith Investment Ltd, +22 % ; et La Sentinelle et ses subsidiaires, +21 % ; entre autres.

Par ailleurs, le Top 100 Companies 2019 souligne que le chiffre d'affaires combiné des entreprises est en progression de 6,7 % en 2018 par rapport à la période correspondante en 2017. Il a atteint presque Rs 418,1 milliards par rapport à Rs 391,8 milliards. Quatre entreprises dans cette liste dépassent un chiffre d'affaires de Rs 15 milliards. Elles sont Eclosia, Air Mauritius, Ciel et IBL.

En plus des analyses sectorielles, qui livrent une mine d'informations sur la performance de divers secteurs d'activités, le Top 100 Companies annonce de nouvelles sociétés qui font leur entrée dans cette liste. Il s'agit de Mon Choisy Ltée, qui entre à la 34e place, avec un chiffre d'affaires de Rs 3,3 milliards. Idem pour Paltoni Retail Ltd, dirigée par Ignace Lam, classée à la 78e place ; et Aldrex Suppliers Ltd, dont le Chairman est Bernard Dupont, à la 92e place. Les autres entrées sont : Abkid (Mauritius) Ltd, Arthur & Morgan Ltd, Mauvilac Industries et Riu Le Morne Ltd.

En revanche, neuf sociétés n'y font plus partie : Blue Life Ltd, avec un chiffre d'affaires Rs 676 millions ; SIT (Rs 368 millions) ; Compagnie de Beau Vallon Ltée et ses subsidiaires (Rs 706 millions) ; et Dragon Electonics (Rs 631 millions). Cinq autres, nommément Union Sugar Estate Company Ltd, PAD, Shoprite (Mauritius) Ltd, Tex Services et Finlease Company Ltd n'ont pas soumis leurs bilans financiers.

Après 27 ans d'existence, le Top 100 Companies suscite toujours de l'intérêt parmi les Chief Executives et demeure un outil de référence incontournable.