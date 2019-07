Soudan: Wali du Nord-Kordofan rencontre l'ambassadeur d'Espagne

El-Obeid — Le Wali chargé de l'Etat du Nor-Kordofan, Mohamad Khider Mohamad a salué les relations developpées entre le Soudan et l'Espagne dans tous les domaines.

Lorsqu'il a recu ce mardi l'ambassadeur d'Espagne à Khartoum, Albert Siam, le Wali a exprimé ses remerciments et sa gratitude a l'ambassadeur espagnol, et son espoir que la visite renforce les relations bilatérales et soutient la coopération entre les deux pays.

Pour sa part, l'ambassadeur a expliqué que sa visite au Nord-Kordofan s'inscrivait dans le cadre de la reconnaissance et de la prise de position sur la coexistence et la tolérance religieuse, soulignant leur souci de développer et de promouvoir la coopération bilatérale entre les deux pays.