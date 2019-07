Madagascar: CAN Orange Kitra - Les Elites et le SAB-NAM intouchables

Le NET Foot éliminé en quarts de finale.

La phase finale du tournoi CAN Orange Kitra 2019 continue. La tension monte de plus en plus au stade d'Elgeco, au By-Pass, et surtout au moment des quarts de finale qui sont eu lieu ce week-end.

Les Elites, parmi les équipes favorites depuis les phases éliminatoires, se retrouvent dans le dernier carré. Ils s'étaient imposés face au CF TFC du Mali sur le score de 1 à 0.

Avec une forte motivation, les joueurs d'Andoharanofotsy voulaient honorer le nom du Sénégal et aller jusqu'au bout de la finale, comme celle de la CAN qui opposera les Lions de la Teranga et les Fennecs d'Algérie.

De l'autre côté, le SAB-NAM (Guinée) a confirmé son hégémonie en éliminant le FC NHISI du Burundi à l'issue des tirs aux buts (4-2), et file en demi-finale.

L'équipe de RMD de la Namibie a battu le FC Morarano portant le nom de l'Algérie sur un score net de 3 à 0. Enfin, le MI20 FC, sous le maillot du Cameroun, a eu raison du NET Foot (Nigeria), sur le score de 1 à 0 et jouera le carré final.

La prochaine étape se jouera dimanche prochain au même endroit. Une réunion technique s'est tenue hier, et les affiches des demi-finales ont été dévoilées.

Voici le programme :

- Le RMD (Namibie) vs MI20 FC (Cameroun)

- Les Elites (Sénégal) vs SAB-NAM (Guinée)