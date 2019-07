Madagascar: Combattants d'Analamanga - Prêts pour le « Pancrace Combat »

La remise du certificat pour le président de CRA, Mely Zafindranaivo.

Le Comité Analamanga de Pancrace (CRA) et la Commission Malgache de Pancrace et Submission (CMP&S) ont organisé un regroupement, en vue de la préparation du championnat de la ligue, samedi dernier, au Dojo Sonrag Andavamamba. Plus de 30 combattants, issus de neuf clubs ont assisté à cette réunion.

Des formations et des partages d'expériences étaient au programme, dirigés par Fidèle Ravoninjanahary, entraîneur national et ses coéquipiers. « Notre travail continue avant ce combat. Il y a encore six clubs que nous devrions visiter. On doit également assister à leur entraînement pour mesurer le professionnalisme », a expliqué le président Mely Zafindranaivo. Baptisé Pancrace Combat, ce sommet régional sera le quatrième grand combat d'Analamanga, et aura lieu au stade couvert de Betongolo le 28 juillet pour la série A et B, catégorie masculine.

Durant ce temps, la Commission Nationale a remercié particulièrement le président de CRA, car grâce à lui et ses initiatives, le Pancrace ne cesse de s'épanouir dans la ligue. Après cette compétition, un tournoi international est encore prévu au mois d'août à Antsirabe, avec la participation des combattants de l'île de La Réunion, et ce en parallèle avec les championnats nationaux.