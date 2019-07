Madagascar: Retrouver l'enthousiasme de la CAN pour les jeux des îles

Le parcours remarquable des Barea à la CAN 2019 a fait retrouver le goût de la victoire aux Malgaches. Ils voudraient retrouver la même exaltation durant les jeux des îles, où de nombreux sportifs vont défendre nos couleurs.

On peut rêver de connaître le même élan d'enthousiasme, mais nos représentants ne bénéficient pas du même capital de sympathie que nos héros de la CAN. Nos sportifs se sont préparés avec sérieux, mais ils l'ont fait avec des moyens limités. L'on souhaite qu"ils bénéficient de l'effet d'entraînement des Barea quart finalistes.

Nos représentants à ces jeux des îles ont été totalement éclipsés par les Barea de la CAN. Ils ont été, à leur corps défendant, relégués au second plan.

Maintenant, un effort est fait pour parler d'eux. Leur préparation s'est faite dans la discrétion et l'on apprend qu'ils n'ont pas bénéficié des moyens suffisants pour la réaliser.

Néanmoins, les autorités et des personnalités ont commencé à se pencher sur leur cas, et des dons en numéraire et en équipements ont été faits.

A un jour de leur départ, les Malgaches prennent conscience de la nécessité de soutenir ces champions qui vont défendre leurs couleurs. Sans vouloir faire preuve d'une ambition démesurée, c'est la première place que la Grande Île doit viser. Il est nécessaire que les médias officiels et privés se mobilisent pour nos champions.

Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. On ne connaît que les footballeurs, et les informations les concernant sont parcimonieuses. On ne parle ni d'athlétisme, ni de basket, ni de tennis de table, ni de natation ou de judo. Il faut le faire sans tarder.

L'ouverture des jeux des îles aura lieu vendredi prochain. Il faut retrouver cette cohésion qui a fait l'admiration du monde entier. Il n'y a pas encore de cohortes de supporteurs qui vont s'envoler pour l'île Maurice, on espère que cela va avoir lieu.