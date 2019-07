Madagascar: Ecole d'été - Telma partenaire de la MISA et du CIMPA dans une formation d'envergure internationale

La MISA figure parmi les excellentes écoles en informatiques

La MISA (Mathématiques, Informatiques et Statistiques Appliqués) organise du 16 au 25 juillet prochain son Ecole d'Eté qui sera cette fois-ci, placé sous le thème «Approches algorithmiques et Statistiques de l'apprentissage ».

La manifestation qui aura lieu à l'Université d'Antananarivo est organisée en partenariat avec le Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées (CIMPA) et bénéficiera de l'appui technique de Telma.

Plusieurs thématiques. Au total 60 participants venant de la MISA, de l'Université d'Antananarivo, de l'Université de Fianarantsoa, de l'Université de Paris 07 et de Paris 13, des Instituts Africains des Sciences Mathématiques (AIMS) d'Afrique du Sud, du Sénégal et du Rwanda ; sont attendus à cette formation de haut niveau. Plusieurs thématiques seront abordées lors de la rencontre. A savoir : l'apprentissage automatique et l'optimisation à grande échelle ; l'algorithmique avancée, les algorithmes randomisés et distribués ; la recherche et l'extraction d'informations ; l'indexation et l'interprétation des informations ou l'apprentissage profond.

Des thématiques qui sont en phase avec l'émergence du numérique où les flux d'informations ont considérablement augmenté. Ce projet s'inscrit dans la thématique « Sciences des Données » qui concerne le traitement et l'exploitation de grandes masses d'informations qui peuvent être à la fois hétérogènes, complexes, bruitées, incomplètes et distribuées.

Les objectifs de l'École d'été sont notamment de répondre à ces besoins en apportant les compétences fondamentales et techniques qui devront permettre de mieux appréhender l'exploitation de ces masses de données, pour les comprendre, les analyser, pour en extraire les informations utilisables afin de prédire et décider.

Trois partenaires en nouvelles technologies. Partenaire de longue date de la MISA Telma s'implique aussi dans cette formation en apportant son soutien technique. Du coup, l'Internet très haut débit sera au service de l'enseignement supérieur.

Faut-il en effet rappeler que, grâce à ce partenariat avec Telma, la MISA dispose déjà de la Fibre optique qui permet aux étudiants de comprendre et mettre en pratique immédiatement leurs recherches.

Au cours de cette formation Telma offre également des Kits pour les étudiants participants à cette formation. Bref, cette formation constitue la preuve de l'existence de trois partenaires impliqués dans les nouvelles technologies.

A commencer par la MISA, cette grande école de l'informatique fondée dans le cadre du Programme de Renforcement de l'Enseignement Supérieur, et la Coopération Française.

La MISA dispense d'une formation à la fois académique et professionnalisante, ayant pour but de rehausser les compétences des étudiants en mathématiques et administration d'entreprise, en utilisant à bon escient les nouvelles technologies issues du progrès informatique et de l'internet.

Il y a ensuite le Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées (CIMPA), dont la mission est de promouvoir la recherche en mathématiques dans les pays en développement. Basé à Nice, le CIMPA est un centre de l'UNESCO de catégorie 2, membre du Laboratoire d'Excellence CARMIN (Centres d'Accueil et de Rencontres Mathématiques Internationales), bénéficiant du soutien financier de l'Espagne, de la France, de la Norvège et de la Suisse.

Chaque année, le CIMPA co-organise et finance de nombreuses activités dans les pays en développement sur tous les continents. Sans oublier, bien évidemment Telma, le premier opérateur en télécommunication de l'Océan Indien, qui déploie le meilleur des infrastructures et des technologies pour offrir le meilleur de la communication (Fixe / Mobile / Internet), de l'information (portail Moov), du divertissement (smartphones, tablettes) et du transfert d'argent (mobile money : MVola)