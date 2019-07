Congo-Kinshasa: La 9ème édition des Jeux de la Francophonie 2021 confirmée - Bruno Tshibala s'inscrit dans la vision de Félix Tshisekedi !

Il a lancé un appel solennel aux congolaises et congolais ainsi qu'aux opérateurs économiques, sportifs, culturels, artistiques et scientifiques, de s'approprier l'organisation des 9ème Jeux de la Francophonie afin que ce grand rendez-vous de la jeunesse et des peuples de l'espace francophone puisse permettre aux nombreux participants ainsi qu'aux touristes, de passer des moments d'attraction inoubliable à Kinshasa, capitale du plus grand pays francophone du monde et, d'autre part, à la grande famille des Membres de l'OIF, ici, représentée par les Ambassadeurs et Chefs des Missions Diplomatiques accrédités en RD-Congo, de s'associer au peuple congolais pour la réussite totale de ce grand événement afin que soient pérennisées les valeurs communes de la Francophonie.

Grande fête

Hier, mardi 16 juillet 2019, l'événement était de taille au Jardin de Premiers Ministres, un cadre huppé situé derrière la Primature, à la lisière de la Gombe. Alors qu'il y a travaillé laborieusement, depuis son arrivée aux affaires, pour redorer l'image de la RD. Congo à l'échelle internationale, Bruno Tshibala Nzenzhe a décidé, enfin, d'annoncer solennellement l'un des exploits de son gouvernement à la jeunesse francophone du monde entier.

Devant les Ambassadeurs et Chefs des Missions Diplomatiques, les membres de son Gouvernement ainsi que de tous la pluparts des Chefs des Corps constitués, il a dévoilé les grands traits des engagements que la RD. Congo a souscrits, quant à la tenue, en 2021, de la 9ème édition des jeux de la Francophonie dont les avantages à en tirer sont multiples tant sur le plan politico-diplomatique, socio-culturel et sportif national, économique que scientifique. Il parle, en effet, d'une grande fête, d'un moment historique et donc, d'un cadeau qu'il dédie, du reste, aux congolaises et congolais.

Vision de Félix Tshisekedi

Très heureux, Tshibala soutient que Gouvernement a tenu, en organisant cette manifestation, à annoncer solennellement au peuple congolais une bonne et heureuse nouvelle, celle de savoir que la République Démocratique du Congo, notre cher et beau pays, abritera en 2021 la 9ème Edition des jeux de la Francophonie qui se dérouleront à Kinshasa, la capitale.

"Ces jeux s'inscrivent dans l'approche du Chef de l'Etat, Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, dont la vision a été dévoilée lorsqu'il a déclaré devant les Ambassadeurs accrédités dans notre pays, je cite : «la RD-Congo, grâce à sa place de premier pays francophone du monde, jouera un rôle majeur au sein de l'Organisation Internationale de la Francophonie dans la mise en œuvre de son programme et dans la réalisation harmonieuse de ses objectifs", précise-t-il. Pour sa part, M. Zénon Kabamba, complétant le Premier Ministre, au nom de la Cellule Technique qui, sous l'encadrement du Ministre de la Coopération et du Développement, a su élaborer et présenter au Comité International des Jeux de la Francophonie, dans les délais le 14 juin 2019, un dossier bien ficelé de la candidature de la RD-Congo, a répondu aux préoccupations de la presse en donnant, globalement, des éléments de conviction pour dissiper tout malentendu et rassurer que cette fois-ci, la RD. Congo sera au rendez-vous.

Il s'est, toutefois, gardé de donner des chiffres car, le moment venu, lorsque le cahier de charges aura été élaboré, il y reviendra avec tous les détails. Concrètement, il en a appelé, par contre, à l'institution rapide du Comité National des jeux afin qu'il se mette au travail, dès présent, s'il faut que la RD. Congo respecte ainsi toutes les recommandations qui lui ont été formulées. Enfin, Mme Isabel Ruth Tshomba, la Représentante Spéciale du Chef de l'Etat à la Francophonie, a, elle aussi, ajouté une série d'explications importantes pour démontrer combien la RD. Congo fera de son mieux, pour que cette 9ème édition des jeux de la Francophonie 2021, à l'instar du sommet organisé autrefois en 2014 à Kinshasa, soient une réussite.