Togo: District 9102

Le Togo prendra l'an prochain le gouvernorat du district 9102 du Rotary qui regroupe également le Ghana, le Bénin et le Niger.

Une conférence régionale aura lieu en 2020 à Lomé.

Le Rotary International est un mouvement de plus d'1,2 million d'hommes et de femmes représentatifs de l'ensemble des professions et des domaines d'activités.

C'est le plus ancien des clubs service internationaux et le plus présent dans le monde. Il est implanté dans 170 pays.

Ses membres revendiquent la valorisation d'une haute éthique civique et professionnelle et développent des programmes dédiés à l'intérêt général.

Les domaines de prédilections sont la santé et la solidarité, le développement durable, l'éducation, la formation et l'épanouissement des jeunes générations.

Au Togo, le Rotary est très engagé dans la lutte contre la polio en coopération avec l'OMS et l'UNICEF, dans les programmes de santé en général et en matière de promotion de l'éducation.