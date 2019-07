Afrique: CAN 2019 / Tunisie - Nigéria ou la course au bronze

Les Aigles de Carthage et les Super Eagles se donnent rendez-vous ce mercredi pour le match de classement à la CAN 2019. L'enjeu est simple, gagner pour quitter la compétition avec la médaille de bronze tout en étant sur le podium.

C'est cette équation que Tunisiens et Nigérians devront s'atteler à résoudre au Stade d'Al Salam. Même si les deux équipes ont connu des sorts communs en demi-finales de la CAN 2019 avec de la déception, le lot de consolation est mis en jeu, et ce dès ce soir.

L'équipe tunisienne qui a débuté timidement la CAN 2019 a progressé dans le tournoi. La vitesse de croisière a été atteint en quarts de finale face à Madagascar où les Aigles de Carthage ont déroulé tant dans le jeu qu'au niveau du marquoir. Mais la Tunisie traîne une faiblesse; le manque de réalisme.

7 buts inscrits en 6 matchs alors que l'équipe a des joueurs offensifs de qualités à l'instar de Wahbi Khazri, Naïm Sliti, Msakni, Anice Badri... Cette ultime rencontre du tournoi pourrait sonner la révolte de ces joueurs d'autant plus que la seule 3ème place remportée était face au Nigéria à la CAN 1978 au Ghana. L'histoire pourrait se répéter.

La jeune équipe Nigériane a, tout comme à la dernière coupe du monde, acquis de l'expérience. Tout le mérite revient à cette équipe qui a séduit et a fait tomber le champion en titre dans un match épique. Ayant une force de frappe sur le plan offensif, les Super Eagles pourront toutefois compter sur l'actuel meilleur buteur de la CAN 2019 Odion Ighalo, et sur des joueurs rapides à l'instar d'Alex Iwobi, Samel Chukwueze ou Ahmed Musa. L'histoire parle en faveur du Nigéria qui a fait le carton plein dans les matchs de classement.

La course vers la médaille de bronze sera rude puisque que les deux équipes disposent des joueurs de qualités. Du spectacle en perspectives. Début du match de classement à partir de 19h GMT au stade d'Al Salam.