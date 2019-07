Afrique: CAN 2019 - Le Nigéria, maître des matchs de classement

Après la déception des demi-finales à la CAN 2019, le Nigéria affronte ce mercredi la Tunisie pour la consolation; la médaille de bronze. Intraitable à ce stade de la compétition, les Super Eagles ont affiché une certaine constance dans les matchs de troisième place. 7 sur 7 c'est la note de l'équipe en Coupe d'Afrique des Nations.

Dans l'histoire de la CAN, le Nigéria a disputé 7 matchs de classement et en a remporté les 7. A défaut de soulever le trophée, l'équipe se remet en route pour gagner la médaille de bronze et finir en beauté la compétition.

Encore une fois, les Super Eagles ont l'occasion de perpétuer leur légende au niveau de ce métal. Après les CAN 1976, 1978, 1992, 2002, 2004, 2006, et 2010, le Nigéria aurait bien envie de rester sur la bonne dynamique à la CAN 2019.

Le Nigéria rencontre la Tunisie ce mercredi sous les coups de 19h GMT au stade de l'Académie militaire du Caire.