Togo: « Intelligibilité des notions philosophiques » de L'Ivoiro-Togolais, Wilfried Yapo Battah, désormais dans les rayons de librairie

Il est Ivoiro-Togolais, et il vient de faire ses premiers pas dans le monde de la littérature. Et ceci avec son ouvrage « Intelligibilité des notions philosophiques », édité chez Harmattan et déjà disponible dans les rayons de librairie. Lui, c'est Wilfried Wilfried Yapo Battah. Edité, l'ouvrage est disponible dans les librairies.

En le parcourant, l'auteur apporte sa réflexion sur les concepts philosophiques récurrents. L'auteur dans son ouvrage, relève deux obstacles qui sont autant de difficultés que rencontrent l'apprenant en philosophie et un amoureux de la chose. Comme difficultés, il cite entre autres, la non-maîtrise des concepts et la méconnaissance de l'histoire de la philosophie.

Peut-on acquérir une connaissance si nous ignorons les concepts spécifiques en jeu ? C'est sur cette interrogation que l'ouvrage de Wilfried Yapo Battah se penche, sans donner de réponse définitive afin de laisser la question ouverte.

En faisant ce premier pas, l'Ivoiro-Togolais que nous avons pu joindre, nous fait savoir que son rêve ne vient que de commencer.

"Mon rêve ne vient que de commencer", nous a confié Wilfried Yapo Battah. L'ouvrage qui est disponible en Ligne, sur le site de l'Harmattan, de l'Amazon, de la Fnac, à Darty et en Librairies est subdivisé en 14 parties. Chacune d'elle aborde des thématiques philosophiques différentes.

Après son CEP à la fin de ses études primaires, Wilfried Yapo Battah, l'auteur de l'ouvrage, qui a vu le jour en 1987, n'a pas mis fin à ses études.

Il a poursuivi ses études jusqu'à l'obtention du BEPC et le BACCALAUREAT série Littéraire au terme du Lycée. Il étudie au Séminaire Propédeutique Sainte Thérèse d'Issia et au Grand Séminaire Notre-Dame de Guessihio dans l'Archidiocèse de Gagnoa (Côte d'Ivoire).

Ensuite, a-t-il entrepris des études de philosophie respectivement à l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest-Unité Universitaire d'Abidjan (UCAO-UUA), à l'Institut Supérieur de Philosophie et des Sciences Humaines (ISPSH) Don Bosco, à l'Université Catholique de Lyon, France.

Il est à noter que Yapo Battah est titulaire d'une Licence et d'un Master II option Philosophie. Actuellement, il rédige une thèse sur l'éthique de valorisation et de restauration de la justice et de la paix véritables à travers le principe de la personne chez Karol Wojtyla.