Afrique: CAN 2019 - Une statistique qui avantage l'Algérie

La finale de la CAN 2019 entre le Sénégal et l'Algérie aura lieu vendredi 19 juillet. Les deux formations se retrouvent après s'être affrontées en phase de poules le 27 juin dernier. Les Algériens s'étaient imposés (1-0) dans ce choc du groupe C, terminant d'ailleurs devant les Sénégalais au classement.

Lors du deuxième match du groupe C, les Verts, qui s'étaient imposés peuvent voir dans cette victoire un bon signe. C'est en effet la huitième fois dans l'histoire de la compétition que deux formations ayant été opposées lors de la phase de groupes se retrouvent en finale comme l'indique nos confrères du Buteur. Et une seule fois, une équipe battue lors de la première phase l'a ensuite emporté en finale. En 1968, le Zaïre avait ainsi gagné 1-0 en finale face au Ghana malgré une défaite 2-1 en phase de poules. A contrario, à trois reprises l'équipe s'étant imposée la première fois l'a ensuite également emporté en finale, dont l'Algérie en 1990 face au Nigeria avec deux succès 5-1 puis 1-0.

Le Sénégal et l'Algérie se sont affrontés quatre fois en phase finale de la CAN, mais jamais à ce stade de la compétition. La première confrontation entre les deux sélections a eu lieu en demi-finale de la CAN 1990 qui s'est déroulée en Algérie et les Fennecs se sont imposés 2-1, avant de se hisser sur le toit du continent, face au Nigeria, défait 1-0. En 2015 au premier tour de la CAN, la sélection algérienne remettra ça, en battant les Lions de la Teranga 2-0. La troisième confrontation entre les deux pays a eu lieu au premier tour de la CAN 2017 et Algériens et Sénégalais se sont neutralisés 2-2.

Pour cette la CAN 2019, le Sénégal et l'Algérie étaient logés dans la même poule et se sont rencontrés lors de la phase initiale pour une victoire 1-0 des Fennecs. Ainsi, en quatre explications avec la sélection sénégalaise, l'Algérie a un bilan de 4 succès, 1 nul et 0 défaite. L'Algérie disputera sa 3e finale de Coupe d'Afrique des Nations, après celles de 1980 (défaite 0-3 face au Nigeria) et 1990 (victoire 1-0 face au Nigeria). De son côté, le Sénégal disputera sa deuxième finale après celle perdue en 2002 (face au Cameroun, 0-0, 3-2 TAB).

Mais voilà, comme il est coutume de dire, « une finale ne se joue pas elle se gagne ».