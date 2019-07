Afrique: CAN 2019 - Drogba revient sur la constance et la solidarité de l'Algérie

Considérée comme l'équipe la plus régulière de la CAN 2019, l'Algérie disputera la finale de la compétition contre le Sénégal vendredi. Consultant pour la chaîne égyptienne Times Sport, Didier Drogba est revenu sur la constance et la solidarité des Fennecs, qualité qui leur a permis de faire un bon parcours durant la CAN.

« Ils ont montré une grosse solidarité en parvenant à chaque fois à étouffer leurs adversaires », dit l'ancien attaquant ivoirien qui espère que l'Algérie fera la même prestation vendredi contre le Sénégal. « J'espère qu'elle va confirmer en finale», a laissé entendre Didier Drogba.

Se prononçant sur le match, l'Ivoirien s'attend à une belle rencontre de qualité entre les deux pays. «Ça sera une belle finale inédite qui opposera deux équipes joueuses», a confié Didier Drogba, persuadé que ce sera un match difficile, car chaque formation voudra gagner. Et d'ajouter que ça se jouera sur le mental et l'expérience. «La concentration et l'expérience seront déterminantes. Et je pense que l'équipe qui sera plus présente dans ces domaines aura mille chances de s'imposer».