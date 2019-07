Algérie: 3 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés au Centre et à l'Ouest du pays (MDN)

Alger — Trois (3) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés mardi à Boumerdès, Tissemsilt et Sidi Bel Abbès, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), alors qu'un (1) pistolet mitrailleur de type kalachnikov a été découvert à Tamanrasset, indique mercredi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, le 16 juillet 2019, lors d'une patrouille de fouille et de recherche menée près de In M'guel, wilaya de Tamanrasset (6e Région militaire), un (1) pistolet mitrailleur de type kalachnikov", tandis que d'autres détachements de l'ANP "ont arrêté trois (3) éléments de soutien aux groupes terroristes, et ce, lors d'opérations distinctes menées à Boumerdès (1e RM), Tissemsilt et Sidi-Bel-Abbès (2e RM)", précise la même source.

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire "ont arrêté à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), dix (10) orpailleurs et saisi (17) groupes électrogènes, (18) marteaux piqueurs et deux (2) détecteurs de métaux", ajoute le communiqué.