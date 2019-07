Togo: Visite à Lomé de la représentante d'ONU Femmes

Oulimata Sarr (Sénégal), directrice régionale Afrique de l'Ouest et Centrale de ONU Femmes, l'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, effectue une visite au Togo.

Elle s'est entretenue avec Kolani Tchabinandi Kolani-Yentchare, le ministre en charge de la Promotion de la femme, et devrait rencontrer d'autres membres du gouvernement.

Il s'agit d'une mission exploratoire destinée à mettre en place de nouvelles actions de coopération en faveur de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes.

Porte-drapeau mondial des femmes et des filles, ONU Femmes a été créée pour accélérer les progrès dans la réponse apportée à leurs besoins partout dans le monde.

ONU Femmes soutient les États membres des Nations Unies dans l'adoption de normes internationales pour parvenir à l'égalité des sexes et travaille avec les gouvernements et la société civile à concevoir les lois, les politiques, les programmes et les services nécessaires pour veiller à l'application effective de ces normes et à ce que les femmes et les filles en bénéficient, partout dans le monde.

Non seulement l'égalité des sexes est un droit humain fondamental, mais sa réalisation a d'importantes retombées socioéconomiques.

Autonomiser les femmes alimente des économies florissantes, entraînant gains de productivité et croissance.

Pourtant, les inégalités entre les sexes restent profondément ancrées dans toutes les sociétés. Les femmes n'ont pas toujours accès à un travail décent et font face à une ségrégation des emplois et à des écarts de rémunération entre les sexes.

On leur refuse trop souvent l'accès à l'éducation et aux soins de santé de base. Partout dans le monde, les femmes sont victimes de violences et de discriminations. Elles sont sous-représentées dans les processus décisionnels politiques et économiques.