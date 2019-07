Afrique: CAN-2019/Sénégal-Algérie - Les "Verts" ont rendez-vous avec l'histoire

Le Caire — La sélection algérienne de football aura rendez-vous avec l'histoire, vendredi contre le Sénégal, en finale de la 32e Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019), au stade international du Caire (20h00 algériennes).

Les "Verts", que personne n'attendait à ce dernier stade de la compétition, ont réalisé un parcours époustouflant, éliminant notamment tour à tour la Côte d'Ivoire et le Nigeria, deux ogres du football continental.

L'équipe nationale, cuvée Djamel Belmadi, a su se frayer un chemin dans ce tournoi, le premier en présence de 24 pays, pour se positionner comme le favori N.1 à la succession du Cameroun, éliminé en 1/8 de finale.

Le Sénégal de Sadio Mané (Liverpool) est venu se dresser sur le chemin de l'Algérie dans ce qui sera le dernier obstacle pour décrocher une éventuelle deuxième étoile africaine, 29 ans après un premier titre remporté à domicile.

En ce mois de mars 1990, les "Verts", dirigés alors sur le banc par le regretté Abdelhamid Kermali, offraient à l'Algérie son premier trophée africain, en battant en finale le Nigeria (1-0) grâce à un but de Chérif Oudjani. Dix années plus tôt, l'Algérie animait sa première finale, perdue face au Nigeria (3-0), pays organisateur.

Les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez auront à coeur de rééditer l'exploit de leurs aînés et écrire une nouvelle page dans l'histoire du football national, même si la mission sera difficile face au Sénégal, première nation sur le plan continental (22e au dernier classement de la Fifa). Les deux équipes se sont déjà affrontées en phase de poules (Gr. C), dans un match soldé par une victoire de l'équipe nationale (1-0), grâce à un but de Youcef Belaïli. L'Algérie reste toujours invaincue dans ses confrontations avec le Sénégal en phases finales de la CAN.

Belmadi - Cissé, duel de tacticiens

En attendant cette cinquième confrontation entre les deux pays à la CAN, l'Algérie reste devant avec trois succès contre un seul match nul, de quoi donner un ascendant psychologique aux "Verts", décidés et déterminés plus que jamais à aller jusqu'au bout de leur aventure.

Si le match sera âprement disputé entre les 22 acteurs sur le rectangle vert, le duel s'annonce aussi passionnant entre le sélectionneur national Djamel Belmadi et son homologue sénégalais Aliou Cissé, deux techniciens de métier qui ont réussi à s'imposer et ravir la "vedette" à des sélectionneurs de renom en Egypte tels qu'Hervé Renard (Maroc), Alain Giresse (Tunisie) ou encore Javier Aguirre (Egypte).

Amis de longue date pour avoir grandi dans le même quartier en France, le duel entre Djamel Belmadi et Aliou Cissé va constituer un match dans le match. Si Belmadi semble avoir une longueur d'avance pour avoir battu son adversaire au premier tour, Cissé, en poste depuis 2015, va chercher à prendre sa revanche et mener les "Lions de la Teranga" au premier titre de leur histoire.

Sur le plan de l'effectif, l'équipe nationale se présentera avec un groupe au complet, à l'exception du défenseur Youcef Atal, forfait en raison d'une fracture de la clavicule. Pas de suspension également, puisque les Bensebaïni, Bennacer et Guedioura, qui risquaient de rater cette finale, n'ont pas été avertis en demies.

Les Sénégalais, qui seront privés des services de l'imposant défenseur central Kalidou Koulibaly (Naples), suspendu pour cumul de cartons, tenteront d'écrire leur nom sur les tablettes de l'épreuve pour la première fois de leur histoire, 17 ans après leur défaite en finale de la CAN-2002 face au Cameroun (0-0, aux t.a.b : 2-3) à Bamako.

La Confédération africaine de football a désigné l'arbitre sud-africain Victor Miguel de Freitas Gomes pour diriger la finale. Il sera secondé par son compatriote Zaki Sawila et Sorro Fustoni du Lesotho, tandis que le Congolais Jean-Jacques N'Dala sera le quatrième arbitre.

L'arbitre sud-africain de 36 ans a déjà dirigé deux rencontres de la CAN-2019, en l'occurrence le match d'ouverture Egypte - Zimbabwe et le huitième de finale Ghana - Tunisie.