Afrique: CAN-2019 - Mahrez marque le 100e but du tournoi

Le Caire — L'international algérien Riyad Mahrez a inscrit contre le Nigeria (2-1) en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 disputée dimanche dernier au stade International du Caire, le 100e but du tournoi, avant le match pour la 3e place, ce mercredi entre la Tunisie et le Nigeria et la finale, Algérie-Sénégal, vendredi (20h00) au stade international du Caire en Egypte.

Le premier tour qui a pris fin le 2 juillet, avec la désignation des seize sélections qualifiées aux 8es de finale, avait enregistré un total de 68 buts inscrits en 36 matchs.

27 des 68 buts ont été marqués lors de la première journée qui a débuté le 22 juin, contre 16 durant la deuxième journée, disputé du 26 au 30 juin, et 25 lors de la troisième et ultime journée (30 juin-2 juillet).

Le groupe C, dans lequel se trouvait l'Algérie, Sénégal, Kenya et Tanzanie, était le plus prolifique avec 16 buts, suivi du groupe A (Egypte, Ouganda, RD Congo et Zimbabwe) avec 13 buts, le groupe B (Madagascar, Nigeria, Guinée et Burundi) a enregistré la marque de 12 buts. Avec 10 buts inscrits, les groupes D (Maroc, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud et Namibie) et E (Mali, Tunisie, Angola et Mauritanie) ont terminé le 1er tour à égalité (10 buts), tandis que le dernier groupe F, composé du Cameroun, Ghana, Bénin et Guinée-Bissau) a fini avec 8 buts.

En plus des soixante huit buts inscrits au premier tour, dix neuf autres sont marqués au tour des 8es de finale, neuf au tour suivant (quarts) et quatre seulement lors des deux demi-finales soit un total de 100 buts en 50 matchs.

Sur le plan de l'attaque, l'Algérie possède la meilleure attaque avec 12 buts marqués et la deuxième meilleure défense (2 buts encaissés).

Durant les 50 matchs dont 36 du premier tour, 165 cartons jaunes avaient été distribués dont le premier a été infligé au joueur zimbabwéen Talent Chawapiwa. Par contre, 5 joueurs ont été expulsés : John Boye (Ghana), Christophe Nduwarugira (Burundi) et Philemon Otieno (Kenya), Olivier Verdan et Abdou Adenon (Bénin).

Le Burundi est la troisième sélection de l'histoire de la CAN a n'inscrire aucun but lors des trois premiers matchs du 1er tour, après l'Ethiopie (1957 et 1959) et le Mozambique en 1986.

Au classement des buteurs de la CAN-2019, après les 50 matchs joués, le Nigérian Odion Ighalo occupe la 1re place avec 4 buts en six matchs, suivis avec 3 buts, des Algériens Ryad Mahrez (6 matchs) et Adam Ounas (3 matchs) et du Sénégalais Sadio Mané (5 matchs joués).