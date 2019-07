Nigeria/Tunisie: Nigéria-Tunisie - Le match du rachat

Ce soir, les deux équipes éliminées en demi-finale s'affrontent pour une troisième place sur le podium.

Le match pour la troisième place de la CAN 2019 oppose ce jour le Nigeria à la Tunisie au Stade de l'Académie militaire du Caire. Classées au départ parmi les sérieux outsiders, les deux sélections auraient aimé terminer l'expédition égyptienne en beauté, en allant par exemple jusqu'en finale. Sans être particulièrement impressionnant, le Nigeria a été efficace lors du premier tour, obtenant deux victoires étriquées avant de s'effondrer paradoxalement face à Madagascar. En huitièmes de finale, l'équipe a été plus fringante face à un Cameroun sans grande créativité. Très remuants et dominateurs en quarts face à l'Afrique du Sud, les Nigérians vont finalement baisser pavillon en demi-finale devant une solide équipe d'Algérie.

A contrario, l'équipe de Tunisie a connu un parcours plus poussif, avec trois matches nuls au premier tour et de montrer ses réelles qualités en quart de finale face à la surprenante équipe de Madagascar (3-0). Face au Sénégal en demi-finale, ils ont fait jeu égal, aussi bien au niveau de la possession du ballon qu'à celui des tirs cadrés ou des coups de pieds arrêtés et n'ont finalement cédé que sur le cours du sort. Pour le match de la troisième place, Alain Giresse qui aimerait enrichir un palmarès encore maigre essayera de pousser ses poulains au bout de l'effort. En s'appliquant mieux sur le terrain, en marquant plus de buts, histoire de mettre toutes les chances de leur côté. Ils semblent disposer pour ce faire d'arguments à la hauteur de leurs ambitions.

Le Nigeria l'entendra-t-il de cette oreille ? Rien n'est moins sûr, du moment où les triples champions d'Afrique ne donnent pas l'impression d'être démobilisés. Après l'élimination face à l'Algérie, le sélectionneur Gernot Rohr considère plutôt le match d'aujourd'hui comme celui du rachat. Il s'emploiera donc à remobiliser ses troupes en vue de conquérir une médaille de bronze. Sa seule inquiétude réside au niveau de la récupération physique des joueurs après la débauche d'énergie face à l'Algérie. Bon à savoir : les Super Eagles ont déjà remporté cette distinction à sept reprises lors des précédents tournois. Pour déjouer le piège tunisien, le technicien franco-allemand peut encore compter sur l'un des meilleurs trios offensifs du tournoi. Avec Musa, Iwobi et surtout Ighalo, actuellement classé meilleur buteur (4 buts) et qui aimerait améliorer ce record.