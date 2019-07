Afrique: CAN-2019/Sénégal-Algérie - Mané-Mahrez, duel à distance pour le Ballon d'or africain

Le Caire — Considérés comme les joueurs les plus en vue de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 de football, l'ailier droit algérien Riyad Mahrez et l'attaquant sénégalais Sadio Mané, vont se livrer vendredi un duel à distance pour le Ballon d'or africain, à l'occasion de la finale entre leurs deux sélections au stade international du Caire (20h00).

Les deux joueurs qui ont pu porter leurs équipes au dernier stade de cette 32 édition, ont réussi jusque-là un parcours à la hauteur de leur talent, parvenant chacun à marquer 3 buts depuis le début du tournoi.

En l'absence de l'ailier égyptien et star de Liverpool, Mohamed Salah, éliminé sans gloire avec les "Pharaons" en 1/8 de finale par l'Afrique du Sud (1-0), Mahrez et Sané sont bien là pour relever leur dernier défi, celui de mener leurs pays au sacre final et surtout franchir un pas décisif pour s'adjuger le Ballon d'or africain 2019 de la CAF sur le plan personnel.

Sadio Mané partira jusque-là favori grâce à la Ligue des champions d'Europe remporté sous les couleurs des "Reds" de Liverpool, mais également son titre de co-meilleur buteur de la Premier League anglaise, remporté conjointement avec son coéquipier en club Mohamed Salah et l'attaquant gabonais d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, avec 22 buts chacun.

Une finale pour départager les deux cracks

L'enfant terrible de Sédhiou (Sud-Ouest du Sénégal) a également reçu le prix du "Onze d'Or 2019", récompensant le meilleur joueur en Europe, décerné par le magazine français Onze Mondial. Il devient le premier joueur africain à recevoir cette distinction depuis l'Ivoirien Didier Drogba en 2004. Seuls le Libérien Georges Weah (en 1995) et Drogba avaient réussi cette prouesse parmi les joueurs du continent africain.

Ayant accompli une saison mi-figue mi-raisin sous le maillot de Manchester City (Premier League), avec toutefois un bilan de 12 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues, Mahrez est en train de réussir "sa" CAN de la plus belle des manières, parvenant à signer 3 réalisations, dont celle en demi-finales face au Nigeria (2-1) qui vaut son pesant d'or.

"C'est le but le plus important de ma carrière depuis que j'ai rejoint la sélection", a-t-il tranché.

Vainqueur du triplé national (Premier League-Coupe d'Angleterre-Coupe de la Ligue) avec les "Cityzens", Mahrez, vainqueur du Ballon d'or africain 2016, aura une belle occasion de faire basculer la balance en sa faveur, en cas de victoire finale vendredi face aux "Lions de la Teranga".

Outre l'enjeu d'un titre pour deux pays qui reviennent au-devant de la scène continentale, Mahrez et Mané vont disputer la "belle" dans la course au Ballon d'or, dont l'heureux élu sera connu en janvier 2020.