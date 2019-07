Afrique: CAN 2019 - Les finalistes qui se sont déjà rencontrées en poules, pas une première

Le vendredi prochain, le stade international du Caire va vibrer aux rythmes de la finale de la CAN 2019. Ça sera un remake du choc de la 2ème journée dans le groupe C. Dans l'histoire de la CAN, c'est la 8ème fois que les deux équipes d'un même groupe s'affrontent en finale.

Avant la finale de la CAN 2019 entre l'Algérie et le Sénégal, à 7 reprises une finale s'est jouée entre deux sélections d'une même poule.

La première, lors de la CAN 1968 en Ethiopie. Le Ghana bat (2-1) la RDC au premier tour mais cette dernière lave l'affront en épinglant (1-0) le Ghana en finale.

La deuxième, lors de la CAN 1982 en Libye. Le pays hôte et le Ghana ont fait un match nul (2-2) en phases de groupe. En finale, match nul toujours (1-1) entre les deux équipes et le Ghana l'emporte dans les tirs aux buts (7-6). C'est le 4ème et dernier titre des Black Stars dans la compétition.

La troisième, à la CAN 1988 au Maroc. Le Cameroun et le Nigéria se neutralisent (1-1) en poule mais en finale les Lions Indomptables épinglent (1-0) les Super Eagles. C'est le 2ème sacre camerounais.

La quatrième, en 1990 en Algérie. Les Fennecs explosent (5-1) les Super Eagles lors du match d'ouverture et récidivent sur la plus petite des marges (1-0) en finale. C'est le seul titre de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations.

La cinquième, en 2006 en Egypte. En match d'ouverture, les Pharaons ont défait (3-1) les Éléphants de la Côte d'Ivoire et en finale l'Egypte soulève leur 5ème trophée de son histoire dans les tirs aux buts (4-2) après un match nul et vierge.

La sixième, à la CAN 2008 au Ghana. Le 2ème titre d'affilée pour les Pharaons d'Egypte. 4-2 face au Cameroun dans les phases de groupes et en finale, sur une erreur de Rigobert Song, Mohamed Zidan sert Aboutreika qui crucifie Kameni. 1-0 score final, et l'Egypte remporte sa 6ème CAN.

La septième, lors de la CAN 2013 en Afrique du Sud. Le Nigéria soulève son 3ème trophée continental devant le Burkina-Faso. Match nul (1-1) au premier tour, victoire étriquée (1-0) en finale.

Les statistiques ont montré que les 3 finales (1990, 2006, 2008) dans lesquelles une équipe bat son adversaire au premier tour, elle réédite la même performance en finale. L'Algérie, ayant battu le Sénégal dans le groupe C peut-elle défaire les Lions en finale?