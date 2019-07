Angola: Tenue d'une rencontre sur la restauration des valeurs dans la famille

Luanda — Une rencontre sur la restauration et la promotion des valeurs dans la famille s'est tenue mercredi à Luanda, sous l'égide du Ministère de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme (MASFAMU).

Sous le slogan "Ensemble dans la moralisation de la famille et de la société", la rencontre s'inscrit dans le cadre de la campagne pour la promotion des valeurs dans la famille et vise à renforcer l'importance de la transmission des valeurs dans la famille pour la préservation des bonnes habitudes et coutumes, ainsi que engager les femmes à restaurer les valeurs morales, éthiques et civiques au sein de leur famille.

Dans son discours de circonstance, la ministre d'État aux Affaires sociales, Carolina Cerqueira, a appelé aux efforts de tous dans la lutte pour la récupération des valeurs, tout en transmettant de bonnes normes de coexistence, pour le bien-être des familles et de la société.

Elle a souligné l'importance pour les familles d'enseigner aux enfants les bonnes pratiques en matière de respect, de solidarité et d'amour du prochain, ainsi pour l'école, où l'enseignant doit être l'exemple de l'élève, et les églises qui doivent continuer à moraliser la société.

Il a déclaré que les bons exemples devaient commençaient à la maison pour que la famille remplisse son rôle dans le processus de socialisation de l'individu.

Pour sa part, la ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, Faustina Fernandes Inglês Alves, a appelé toutes les familles à perpétuer des valeurs telles que l'amour, l'amitié, le respect, la confiance, la tolérance, la générosité, la responsabilité, l'humilité, justice et dialogue pour le bien-être de leurs enfants et de la société.

Elle a ajouté que la campagne sur les Valores donnerait des résultats positifs à moyen terme , tels que la prévention de divers risques, la protection des nécessiteux et la promotion du bien-être de la société.