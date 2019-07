Congo-Brazzaville: Athlétisme - Bientôt la 13e édition des "15 km de Pointe-Noire"

La mairie de la ville océane organise, depuis 2005 en marge des festivités de l'indépendance nationale, une course pédestre dénommée "Les 15 km de Pointe-Noire". Cette année, l'événement aura lieu le 11 août.

L'année dernière a eu lieu la 12e édition des "15 km de Pointe-Noire". C'était l'occasion pour les cinq cents jeunes athlètes présents à cette édition de se frotter aux autres et d'être dans l'ambiance du meeting. La mairie de Pointe-Noire a décidé de renouveler l'exploit en organisant une nouvelle édition. Les inscriptions ont déjà commencé à la mairie centrale, dans les sièges d'arrondissement et à la communauté urbaine de Tchiamba-Nzassi. Élargie à tout public, athlètes confirmés ou non, cette activité qui date plus d'une décennie a évolué tant sur le plan organisationnel qu'en nombre de participants.

La manifestation rassemble non seulement les coureurs mais aussi les passionnés qui viennent admirer et encourager les participants. Efforts, sourires, encouragements des amis, des parents et podiums rythment ce moment chaleureux qui fait sa popularité. L'activité attire de nombreux coureurs qui viennent pour une confrontation avec les meilleurs. Cette compétition de fin d'année est marquée par une ambiance particulière, un vrai mélange d'exigence physique et de spectacle. Elle est une occasion de courir en famille ou entre amis simplement pour le plaisir. Pour son organisation, le conseil départemental et municipal a mis en place une équipe d'agents qui s'investit et veille au bon déroulement de la journée. Notons que "Les 15 km de Pointe-Noire" ont pour objectif de promouvoir la pratique de l'athlétisme et de la course à pied.