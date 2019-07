Congo-Kinshasa: Commune de Kisenso - Le Conafed évalue le projet « Villes sûres et sécurisées »

L'évaluation dudit projet s'est faite récemment dans le cadre de la revue annuelle 2019 organisée par le Comité national femme et développement (Conafed).

Selon un communiqué de l'ONG citée par l'Agence congolaise de presse, le projet "Villes sûres et sécurisées"est exécuté dans la commune de Kisenso à travers un processus participatif impliquant pleinement les partenaires et les principales parties prenantes. Au cours de cette revue, les parties prenantes ont examiné la pertinence, les réalisations du projet, les défis rencontrés, le rendement des subventions et la conformité après une année de mise en œuvre de ce projet qui vise l'amélioration de la sécurité, de la mobilité et des services publics pour les femmes et les filles vivant dans la commune de Kisenso.

Le Conafed, ses partenaires dont l'ONG Action aid DRC et les bénéficiaires du projet ont également analysé les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces afin de dégager des recommandations pour la pérennisation du projet qui arrivera à terme le 31 mars 2020. La source rappelle que l'objectif poursuivi par ce projet est la consolidation, la réflexion sur les progrès et des apprentissages ainsi que des informations susceptibles de conduire le projet à sa fin.