Soudan: OCI se félicite de l'accord de Khartoum et appelle au soutien

Djeddah, 17 Juil (SPA)- Le Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) M. Yousef bin Ahmed Al-Othaimeen s'est félicité de l'accord conclu par le Conseil militaire de transition (CMT) et les forces de la déclaration de liberté et de changement (FDLC) au Soudan sur la mise en place de structures de gouvernance et d'institutions pour diriger le pays pendant la période de transition.

Le Secrétaire général de l'OCI a appelé la communauté internationale à apporter toute l'aide au Soudan pendant cette période de transition afin de garantir la paix et la sécurité durable dans toutes ses régions, il a également salué le rôle effectif de la médiation et des acteurs régionaux et internationaux.

Al-Othaimeen a souligné que l'OCI était disposée à exploiter tout son potentiel pour soutenir la sécurité, la stabilité et le développement au Soudan, conformément aux résolutions adoptées au sommet et au Conseil ministériel.