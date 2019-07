Togo: Les résultats de Zio 4 et Wawa 1 annulés

C'est ce qui ressort des résultats définitifs des élections locales du 30 Juin dernier, proclamés ce Mercredi 17 Juillet 2019 par la Cour Suprême.

Sur les 114 communes qui ont été concernés par les opérations de vote le 30 Juin dernier sur les 117 communes que compte le pays, la Cour tout en rejetant 39 recours introduits à son niveau, annonce une reprise du scrutin dans deux communes à savoir Zio 4 et Wawa 1, ceci, du fait des « irrégularités mineures ».

Ce qui voudra dire que les résultats provisoires obtenus dans ces deux communes et qui donnaient vainqueurs UNIR avec 7 sièges contre 2 pour Gapé Debout, et 1 siège chacun pour l'UFC et l'ANC dans Zio 4 et, UNIR avec 7 sièges contre 3 pour Debout Litimé et 1 siège pour chacune des 5 listes de partis politiques dans Wawa 1, sont annulés et que le scrutin est à reprendre.

Ainsi, selon les textes électoraux, cette reprise devrait avoir lieu au plus tard dans 30 jours.

C'est une décision qui, visiblement résout partiellement le différend qui oppose la liste indépendante Debout-Litimé de Beausoleil Obeku et son ancien colistier lors des législatives de Décembre 2019, Alakiséto Piza, dans la commune WAWA 1.

Il nous souvient que ce dernier a introduit une plainte près de la Chambre administrative de la Cour Suprême contre cette liste pour utilisation abusive du Logo de son association. Reste dès lors à savoir s'il sera demandé à cette liste de changer de logo ou non avant la reprise du scrutin.