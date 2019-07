Congo-Kinshasa: Personnalité patente de Mont-Amba - Pierre Kangudia tient un tournoi de football de salle en hommage à deux notables de Lemba

Toujours proche de sa base du Mont-Amba, Pierre Kangudia Mbayi, nouvellement validé par la Cour constitutionnelle grâce notamment, à la mobilisation de ses sympathisants, communie, dans ses habitudes, avec tous les habitants de sa circonscription électorale.

En effet, le Président du Front des congolais pour la démocratie (FCD) organise, depuis quelques jours et en collaboration avec l'ONG The Congolese, un tournoi de football de salle au terrain de basket-ball de l'avenue Kambwe dans la commune de Lemba. Cette compétition se tient en mémoire de Jeanpy Fudji et d'Amidou Jax, deux anciens organisateurs de ce genre de jeux associatifs dans cette partie du district de Mont Amba, dans la ville de Kinshasa.

En Etape de huitième de finale, seize équipes se matchent dans ce tournoi qui se clôturera le 28 juillet prochain. Epris d'humanisme, Pierre Kangudia Mbayi, Ministre d'Etat en charge du Budget, organise cette compétition, pour maintenir un bon climat entre les résidants de la commune de Lemba et plus que tout, pour honorer les deux anciens « mécènes » de cette municipalité qui, dans leur modus operandi, savaient aussi procurer de l'euphorie et de la gaieté aux habitants de Lemba, surtout pendant ces moments de vacances.

D'ailleurs, ce n'est pas aussi une première pour le Président du FCD d'initier ces genres d'activités. Amoureux du ballon rond, il a eu à le faire maintes fois notamment, l'année dernière où il avait personnellement assisté à une rencontre sportive de grande envergure, en vue de rendre des hommages mérités aux anciens Léopards résidant dans le district de Mont-Amba. Cette rencontre avait opposé les jeunes de Matete à ceux de Lemba et s'est soldée par la victoire de la jeunesse de Matete qui, du reste, avait reçu son trophée des mains propres de cet acteur politique, aux dimensions multiples.

En revanche, au-delà du sport, Kangudia Mbayi n'a jamais hésité d'accomplir de bonnes œuvres pour les populations de sa circonscription et même des autres coins de la ville de Kinshasa. Point n'est besoin de rappeler qu'il avait assisté, il y a près d'un mois, les sinistrés du Camp Kabila, alors que leurs demeures ont été détruites, au cours d'un incendie. En outre, il a plusieurs fois pactisé avec les mamans maraichères, en leur apportant du soutien, en réponse à leurs divers désidératas.

Aujourd'hui, l'opinion peut véritablement comprendre le fait que plusieurs quidams ont eu à descendre à la Cour constitutionnelle, au moment où le siège à l'Assemblée nationale de Pierre Kangudia, alors réhabilité par l'arrêt du mois de juin de la Haute Cour, a été menacé d'invalidation, pendant le réexamen en rectification d'erreurs matérielles par la Chambre spéciale de la même juridiction. Cette dernière qui, au-delà d'inquiétudes, a fini par valider définitivement ce natif de Mont-Amba comme député national. Ce qui revient à dire que la sociabilité finit toujours par payer.