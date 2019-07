Congo-Kinshasa: [En exclusivité] ICC 2019 - Les champions se retrouvent chez StarTimes !

La référence des grands évènements sportifs demeure StarTimes, le numéro un de la télévision numérique en Afrique. Dans le souci de toujours satisfaire ses nombreux abonnés éparpillés en République Démocratique du Congo, il annonce la diffusion officielle, dans ses antennes, de l'International Champions Cup (ICC) du 17 juillet au 10 août sur l'ensemble de son réseau.

Les amoureux du foot ne connaîtront donc aucune pause car, juste après la Copa America diffusée récemment dans le bouquet StarTimes, voici une autre compétition et pas la moindre à retrouver avec le même plaisir. Il s'agit de l'un des tournois les plus importants de la pré-saison de football.

Toutes les rencontres peuvent être suivies via le décodeur ou l'application «StarTimes ON» disponible dans Play store ou Apple Store. Il est bon de savoir que l'International Champions Cup est un tournoi de pré-saison de football amical qui se déroule sur plusieurs continents. Créé en 2013, il est disputé par des clubs prestigieux d'Amérique du Nord et d'Europe. Pour y participer, les clubs européens doivent être dans le top 100 du classement UEFA et les clubs nord-américains doivent être dans le top 50 du classement Concacaf. Il remplace le World Football Challenge.

Quid de la Promo Grandes vacances

Du 15 juin au 31 juillet de cette année bien entendu, le décodeur StarTimes passe à 0 FC. Les abonnés peuvent ainsi profiter du kit complet + 1 mois d'abonnement avec près de 74 chaînes à 33.000 FC congolais. La formule magique ? Réabonnez-vous pour 2 mois du bouquet BASIQUE et gagnez 2 mois du bouquet CLASSIQUE ; Réabonnez-vous pour 2 mois du bouquet CLASSIQUE et gagnez 2 mois et demi du bouquet CLASSIQUE.

StarTimes en pôle position

StarTimes est le premier opérateur de télévision numérique en Afrique, avec près de 25 millions d'utilisateurs et un signal couvrant tout le continent. Son réseau de distribution massif est composé de 200 agences, 12 000 points de vente et 11 000 distributeurs dans plus de 30 pays. StarTimes possède sa propre plate-forme de contenus variés avec 480 chaînes d'informations, de sport, de divertissement, etc.

La vision de l'entreprise est de « Permettre à chaque famille africaine d'être capable de s'abonner à la télévision numérique et d'en jouir », en combinant les systèmes de télévision numérique terrestre et par satellite ainsi que des services de vidéo en ligne (OTT). StarTimes dispose d'un service de transmission de signal robuste pour radiodiffuseurs publics et privés, et offre aux consommateurs des programmes exceptionnels de TV payante, des services multimédia mobile et de paiement flexible. L'application StarTimes ON fournit des services de télévision en ligne et de VOD en haute définition pour une consommation faible de données. Plus d'information sur l'application StarTimes ON sur startimestv.com.