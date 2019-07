Congo-Kinshasa: Exetat 2019 - Le taux de réussite évalué à 72%

C'est depuis mardi 16 juillet 2019, que le ministre ad intérim de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel (EPSP), Emery Okundji a rendu public via les différents réseaux de télécommunication, les résultats de l'examen d'Etat pour l'année scolaire 2018-2019.

Sur ce, dans la ville-province de Kinshasa, le taux de réussite a été évalué à 72 % à l'instar de l'année passée. Quoiqu'à travers la capitale cette publication a donné lieu à des scènes de liesse, au centre supérieur militaire de Ngaliema, par contre, l'on pouvait constater la joie mais aussi les pleurs dans le chef de ceux ou celles qui ont réussi à décrocher ce titre qui donne directement le visa pour la vie universitaire.

Effervescence totale

Ces nouveaux diplômés, ayant la poudre sur leur tête, couraient dans tous les sens pour justement célébrer cette réussite. L'engouement a été aussi observé simultanément à Kintambo Magasin, à Lingwala, Kalamu ; bref, tout Kinshasa était en effervescence. Comme de coutume, les bars étaient pleins à craquer. Ces finalistes, bien-entendu, ont envahi les cabines téléphoniques pour visualiser leurs noms et par ailleurs connaître leur sort. Pour ce faire, il suffisait seulement de payer 1000 FC, équivalent à 50 unités dans tous les réseaux de télécommunication pour entrer en possession du résultat. Cette effervescence était totale.

«C'est la joie immense aujourd'hui, d'être appelé diplômé d'Etat. Sans vous mentir, c'est un fruit de dur labeur, se réveiller tous les jours le matin pour se rendre à l'école, ce n'est pas du tout facile. Donc, qu'on me laisse célébrer ma réussite», a fait savoir avec joie, un nouveau diplômé.

Un autre s'est confié en ces termes : « Vive l'examen d'Etat ! vive notre réussite ! On n'arrivait plus à bien dormir pour attendre ce jour de la publication des résultats et voilà on y est. Nos cœurs battaient tous les jours surtout lorsque la rumeur circulait sur les réseaux sociaux qu'il aurait publication aujourd'hui or, c'était de pur mensonge. Nous sommes dans la joie et nous remercions le Dieu Tout-Puissant pour cette réussite».