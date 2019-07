Sénégal: Ousmane Tanor Dieng est "un homme bien, généreux et courtois", selon IBK

Dakar — Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta dit IBK a déclaré que l'ancien président du Haut conseil des collectivités territoriales était "un homme bien, généreux et courtois", selon des propos rapportés par son homologue sénégalais.

"Ibrahim Boubacar Keïta m'a chargé de témoigner que Ousmane Tanor Dieng fût un homme bien, généreux et courtois", a rapporté Macky Sall durant son discours, lors de l'hommage national à l'ancien président du HCCT, ce mercredi, à l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD).

Après cet hommage, les deux présidents se sont rendus à Nguéniène, le village natal d'Ousmane Tanor Dieng, pour l'enterrement.

"Nous avons perdu un homme d'une dimension exceptionnelle", a dit Macky Sall.

"Ce jour est triste parce que nous venons d'accueillir et nous allons l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure, notre regretté fils. C'est un homme qui ignorait jour de repos et férié", a témoigné le chef de l'Etat sénégalais.

L'ancien président du HCCT a eu "un parcours exceptionnel d'homme d'Etat. Travailleur méthodique, sobre et discret", selon Macky Sall.

"Il avait de la retenue parce qu'il connait l'éthique. Tanor était un homme politique de grande valeur. Il était courtois et serein à tous les instants et sa dignité jamais prise à défaut dans le pouvoir et dans l'opposition.

Il avait une autre vision de la politique. Il respectait l'adversaire et les intérêts supérieurs de la Nation", a rappelé Macky Sall.

Le président de la République a affirmé que depuis son compagnonnage avec l'ancien Secrétaire général du Parti socialiste (PS) en 2009 puis au sein de Benno Bokk Yakaar (BBY), ce dernier est resté "un partenaire fidèle et honnête".

Macky Sall a élevé l'ancien président du HCCT au grade d'Officier dans l'Ordre national du Lion.

Ousmane Tanor Dieng, président du Haut Conseil des collectivités territoriales par Macky Sall, dirigeait cette institution de 2016 à sa mort survenue, lundi, en France où, selon son entourage, il se faisait soigner depuis des mois.

Il a été conseiller du premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, ensuite directeur de cabinet d'Abdou Diouf, le successeur de ce dernier.

Ousmane Tanor Dieng a été ministre d'Etat, chargé des Services et Affaires présidentielles d'Abdou Diouf, auquel il avait succédé à la tête du PS après la défaite de cette formation politique à l'élection présidentielle de février-mars 2000.

Candidat sans succès aux élections présidentielles de 2007 et 2012, Ousmane Tanor Dieng, un des leaders de l'Internationale socialiste, était ensuite devenu un allié de Macky Sall.

Il l'avait soutenu au second tour de la présidentielle de 2012 et a été l'un de ses plus importants alliés au scrutin présidentiel du 24 février 2019.

Ousmane Tanor Dieng, 72 ans, repose désormais dans son village natal auprès de son père.