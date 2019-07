Afrique: CAN 2019 / Cheikhou Kouyaté - « On n'ira pas avec un esprit revanchard »

Battu (1-0) par l'Algérie en phases de groupe de la CAN 2019, le Sénégal affronte ce même adversaire pour le compte de la grande finale de la compétition.

Après un parcours presque sans faute, les Lions du Sénégal veulent aller aux bouts de leurs efforts. Bien que l'équipe ait été défait par les Fennecs, le capitaine du Sénégal Cheikhou Kouyate pense que l'objectif est de soulever le trophée et non de laver l'affront.

« Ce ne sera pas une revanche, nous allons jouer pour gagner. On n'ira pas avec un esprit revanchard. Nous comptons tout donner pour gagner la Coupe », a déclaré le milieu de terrain de Crystal Palace.

Pour le capitaine des Lions du Sénégal, l'équipe est prête pour décrocher la première étoile qui la fuit depuis plusieurs années.

« On sait que nous travaillons pour aller jusqu'au bout et le jour j on le montrera. Ce qu'on veut c'est écrire notre propre histoire, c'est faire plaisir à nos familles et aux sénégalais et pour cela on donnera tout. Même si le match devait se jouer demain, on est prêt », a-t-il ajouté.

Taulier de la défense, Kalidou Koulibaly sera absent pour la finale. Faute au carton jaune reçu face à la Tunisie en demi-finales de la CAN 2019. Suspendu, Koulibaly peut être facilement remplacé.

« Kalidou est un grand joueur, important pour l'équipe un cadre. On aimerait bien jouer cette finale avec lui mais maintenant comme je dis on est un groupe de 23 joueurs tous capables de représenter notre pays», a conclu Cheikhou Kouyate.

La finale de la CAN 2019 est programmée sur ce vendredi 19 juillet au stade international du Caire sous les coups de 19h GMT.