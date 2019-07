Cote d'Ivoire: Kobenan Kouassi Adjoumani - "Faisons attention aux discours qui divisent, qui stigmatisent, qui distillent le venin de la haine"

Le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani, porte-parole principal du Rhdp a lancé à Duékoué un appel à la paix, et à la cohésion pour le développement du Guémon le samedi 13 juillet 2019 lors de l'investiture du président du conseil de cette région Serey Doh Célestin.

Kobenan Kouassi Adjouamni a estimé que la ville de Duékoué a souffert le martyr lors des différentes crises que le pays a connues. Sur cette base, il a prôné le vivre ensemble sur l'ensemble du pays.

« Le nom de Duékoué ne doit plus être associé aux conflits, aux affrontements inter communautaires et aux crises en tout genre, car nous avons tous souffert de ce qui s'est passé ici.

Nous avons souffert des dommages causés par la crise dans toutes les familles. Et Dieu merci, nous sommes heureux et fiers d'avoir l'un de vos illustres fils à la tête de la prestigieuse institution dont l'une des missions est de réconcilier les Ivoiriens et les Ivoiriennes ainsi que tous ceux qui vivent sur le territoire national.

C'est pourquoi, depuis cette ville, je voudrais lancer un vibrant appel à la paix, au rassemblement de tous, à la retenue.

Nous devons tout faire pour éviter de retomber dans les mêmes erreurs passées. Faisons donc attention aux discours qui divisent, qui stigmatisent, qui distillent le venin de la haine. Nous devons tout faire pour préserver la paix », a-t-il dit.

Pour le ministre des Ressources Animales et Halieutiques, Duékoué a des atouts pour amorcer son développement : « Duékoué est une cité qui est destinée au développement, à la prospérité et au progrès.

Duékoué est une ville carrefour, l'un des poumons de l'économie ivoirienne, avec une agriculture fluorescente, des activités commerciales qui se développent. Mais la région de Duékoué doit aller plus loin dans le développement qu'elle a connu jusqu'ici ».

Pour le porte-parole principal du Rhdp, le jeu politique ne doit pas constituer une opportunité pour diviser les Ivoiriens : « On peut tous commettre des erreurs, c'est humain.

Mais, quand on a vu ce qui s'est passé hier ici, nous devons tous faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. La politique ne doit jamais être un motif pour diviser les ivoiriens.

Les ambitions politiques ne doivent pas servir de prétexte à certains, pour mettre à mal la cohésion sociale et la paix.

Et c'est l'une des raisons qui ont amené le Président Alassane Ouattara à créer le RHDP, pour rassembler tous les ivoiriens, pour consolider la paix et la stabilité, afin de continuer notre marche sur la route du progrès et de la prospérité », a-t-il conseillé .

Il a félicité le président du conseil régional du Guémon Serey Doh non seulement pour son élection, mais également pour avoir choisi le Rhdp : « En choisissant le Rhdp tu as aussi choisi l'usine la plus grande, la plus équipée et la plus riche en ressources humaines de qualité, pour valoriser les immenses potentialités de la région du Guémon ».

Le nouveau président du Conseil régional du Guemon, Serey Doh Célestin, investi a pour sa part invité les populations à la mobilisation et à l'union pour le développement du Guemon.

Il a exhorté les populations à panser « les plaies de la division » et a rassuré ses administrés de sa disponibilité et son engagement à travailler dans l'intérêt de tous. « Le Rhdp a cadenassé 2020 dans le Guemon », a-t-il dit.