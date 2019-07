Algérie: Bedoui reçoit le ministre malien des affaires étrangères et de la coopération internationale

Alger — Le Premier ministre, Noureddine Bedoui a reçu, mercredi à Alger, le ministre malien des Affaires étrangère et de la coopération internationale, Tiébilé Dramé, avec lequel il a examiné "l'évolution du processus de paix au Mali", indique un communiqué des services du Premier ministre.

La rencontre entre le Premier ministre et le ministre malien, en visite de travail à Alger, a permis de "mettre en exergue le rôle historique et déterminant de l'Algérie pour trouver une solution à la crise malienne et son engagement permanent à mettre en oeuvre l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger", précise la même source.

A cette occasion, les deux parties ont évoqué "l'état et les perspectives des relations bilatérales et l'évolution du processus de paix au Mali", saluant "le niveau des relations fraternelles, de coopération et le bon voisinage liant les deux pays", ajoute la même source.