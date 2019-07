Maroc: Promotion de l'emploi dans le secteur de l'aviation civile

L'ONDA et l'ANAPEC scellent un partenariat

Une convention de partenariat a été signée, mardi à l'aéroport Mohammed V de Casablanca, entre l'Office national des aéroports (ONDA) et l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC) visant à renforcer les opportunités d'emploi dans le secteur de l'aviation civile ainsi que les métiers y afférents.

Paraphée par le directeur général de l'ONDA, Zouhair Mohammed El Aoufir, et le directeur général de l'ANAPEC, Abdelmounim El Madani, cette convention s'inscrit dans le cadre du programme national TAEHIL lancé par le gouvernement en vue d'améliorer l'employabilité des chercheurs d'emploi.

En vertu de cette convention, l'ANAPEC accompagne l'ONDA dans le processus de recrutement, à travers des prestations de sourcing de candidats et des actions de formation complémentaires à l'embauche au profit des nouvelles recrues, dans le cadre du programme TAEHIL, rapporte la MAP

Les deux parties ont indiqué à cette occasion que l'accompagnement de l'ONDA par l'ANAPEC se fera en parfaite harmonie avec la politique des ressources humaines de l'ONDA basée sur des valeurs fortes et partagées et en plaçant le capital humain au cœur des préoccupations du management.

Les formations prévues dans ce cadre devront répondre aux besoins spécifiques et exprimées par l'ONDA, qui a réussi à intégrer cette année 117 nouveaux postes d'emploi dans différentes spécialités notamment l'ingénierie et les nouvelles technologies.

L'ONDA est un établissement public à caractère industriel et commercial, en charge du management et du développement des infrastructures aéroportuaires ainsi que de la gestion de la navigation aérienne au Maroc. Il gère un réseau de 26 aéroports dont 19 internationaux et emploie 2343 personnes sur l'ensemble du territoire national.

Ses métiers sont nombreux et diversifiés tels que la navigation aérienne, le management aéroportuaire, l'ingénierie et d'autres métiers de supports. L'Office veille en permanence à dispenser à l'ensemble de ses collaborateurs des formations continues leur permettant de suivre les différentes évolutions en cohérence avec la stratégie de l'Office et ses besoins spécifiques.

L'ANAPEC est un établissement public administratif placé sous la tutelle de l'Etat. L'agence a pour mission de contribuer à l'organisation et à la mise en œuvre des programmes de promotion de l'emploi qualifié décidés par les pouvoirs publics. Elle est chargée de faire la prospection et de collecter les offres d'emploi et la mise en relation avec les demandeurs. Elle assure également l'accueil, l'information et l'orientation de ces demandeurs, ainsi que les jeunes promoteurs.