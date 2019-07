Soudan: Les experts soulignent l'importance de superviser l'industrie agroalimentaire au Soudan

Khartoum — Le chef de l'audit interne sur les systèmes qualité au Soudan, Ingénieur de l'Organisation de normalisation et de métrologie, Ali Hamad Adam a souligné l'importance du contrôle de la qualité dans l'industrie agroalimentaire au Soudan, conformément au standard international pour la sécurité alimentaire 2018 (ISO 22000).

C'est ce qu'affirme le document de travail intitulé "L'impact des pratiques utilisées dans l'industrie alimentaire sur la santé et la sécurité des consommateurs" qu'il a présenté lors de l'atelier organisé sous le slogan (Le danger des matières utilisées dans l'industrie alimentaire pour la santé humaine) par l'Institution Soudan Fondation à son siège à Khartoum.

L'ingénieur Adam a déclaré que la détérioration de l'environnement de l'industrie alimentaire et la manière de traiter les déchets et les retours représentaient des défis pour les industries alimentaires au Soudan et constituaient un danger pour la santé des consommateurs, en plus de la coupure fréquente de l'électricité, qui endommage l'industrie alimentaire et expose les usines à des échecs, ajoutant que l'utilisation de conservateurs sans contrôle a des effets néfastes sur la santé humaine, soulignant que plus de deux milliards de personnes dans le monde ne reçoivent pas régulièrement des aliments sains et sécure.

Ing. Adam a confirmé l'importance de l'industrie agroalimentaire pour soutenir l'économie, augmenter le Produit Intérieur Brut (PIB), ajouter de la valeur aux produits agricoles et de l'élevage aux niveaux interne et international, créer des opportunités d'emploi pour les diplômés et les jeunes et développer d'autres industries complémentaires telles que l'emballage.

Ing. Adam a recommandé l'importance des départements spécialisés dans le contrôle de la qualité dans les usines, en développant des politiques pour stimuler les produits nationaux, en renforçant la compétitivité et le renforcement des capacités en matière de réhabilitation et de formation et en introduisant des techniques modernes dans les industries alimentaires.

L'atelier a examiné les applications et les matériaux utilisés dans les industries alimentaires et leur danger pour l'homme, ainsi que l'amélioration de l'industrie alimentaire et la contribution à la maximisation de son rôle dans le développement économique.