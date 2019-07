Madagascar: Groupes de travail à Antanifotsy - Remise de trophées aux méritants

Les groupes de travail d'Antanifotsy, œuvrant dans le cadre du programme Argent Contre Travail Productif (ACTP) - qui fait partie du projet de filets sociaux de sécurité du gouvernement coordonné par le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme (MPPSPF), et mis en œuvre par la Direction Interrégionale du FID (Fonds d'Intervention pour le Développement Antananarivo) - ont reçu aujourd'hui des trophées le 17 juillet 2019.

Des outils de travail en guise de récompense. Pour cette cérémonie de remise de trophées, les groupes de travail méritants ont eu droit à des outils de travail : bêches, arrosoirs, mais également des semences. Pour déterminer les gagnants, les responsables ont évalué chaque groupe sur la conduite des membres (assiduité, qualité des travaux) et l'efficience des pratiques agricoles. Ainsi, pour le prix du meilleur groupe de travail, il a été décerné au groupe d'Ampangabe-Ialatsara de la commune Ambatomiady. Ensuite, le groupe de travail Maromoka Bas-Maromoka Fonenantsoa de la commune d'Ambohimandroso a été élu, quant à lui, meilleur site vitrine. Et enfin, pour la meilleure Association Villageoise d'Epargne et de Crédit (AVEC), c'est l'association FANEVA de la commune d'Ambohitopoina qui a été l'heureuse gagnante.

Des prix supplémentaires. Outre les groupes de travail méritants, leFID et le MPPSPF ont également offert des semences maraîchères à 6.080 ménages. Le but étant d'encourager les ménages en situation d'extrême pauvreté à exercer des activités agricoles afin de devenir des producteurs autonomes. il est donc tout à fait normal de récompenser tous ceux qui ont su montrer une volonté de réussir, mais également inciter ceux qui hésitent encore à rejoindre le projet. Actuellement, ce programme est déjà en place dans 5 districts : Ankazoabo (Atsimo Andrefana), Vatomandry (Atsinana), Isandra (Matsiatra Ambony), Antanifotsy (Vakinankaratra), Manakara (Vatovavy Fitovinany). Il va s'étendre bientôt jusqu'aux districts d'Arivonimamo et de Manandriana.