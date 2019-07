Madagascar: Jeux des Îles - Le tour des stades

Volley-ball

Melissa optimiste

Le volley-ball féminin peaufine sa préparation au Petit Palais de Mahamasina dans une belle ambiance, sans doute liée à ce bel optimisme qui y règne.

C'est Melissa qui en parle, comme quoi les volleyeuses malgaches ne seront pas ridicules. Une manière à elle de dire que l'équipe est fin prête avec un nouveau état d'esprit transmis par l'entraîneur français.

Il y a plus de rigueur et de discipline, et cela se sent sur le rendement de cette équipe qu'elle voit déjà en finale. Reste à voir contre qui ?

Football

Le noyau dur prend forme

Roro Rakotondrabe ne perd pas espoir, malgré une défaite de 2 à 0 devant les Barea CHAN, et un match nul et vierge concédé devant JET Mada. Cet entraîneur affirme d'ailleurs qu'il lui a fallu plusieurs essais pour dégager un noyau dur où le gardien Ando, les défenseurs Ricky, Patrick et Lolody sont incontournables ; tout comme Lolody comme plaque tournante, ainsi que le trio Jimmy Simouri, Carlos et Tojo pour animer la batterie offensive.

Basket-ball

Ange plus collective !

L'équipe malgache de basket-ball a retrouvé toute sa hargne, grâce notamment à Ange revenue à un meilleur niveau, et surtout plus collective, au grand bonheur de ses partenaires.

Les basketteuses s'entraînent avec les juniors garçons au Palais des Sports. Une manière pour le coach Mémé Randria de se préparer à un jeu plus physique, voire plus rapide.

Comme Lydia est encore là pour la bataille sous les paniers, le ton est résolument optimiste.